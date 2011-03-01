به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا غلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گفت: این همایش 19 اردیبهشت سال 90 برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در سال آینده با محوریت عدالت و اقتضائات آن برگزار می شود، گفت: عدالت همواره یکی از برجسته‌ترین ارزش‌ها در جوامع انسانی بوده است و در قرآن نیز مهم‌ترین هدف از بعثت، بعثت انبیاء و اقامه عدالت معرفی شده است.

غلامی افزود: عدالت یکی از عناصر و جوهره‌ گفتمان انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، بر همین اساس مقام معظم رهبری مکرر فرموده‌اند که اگر ما به دنبال پیشرفت و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هستیم مطمئنا آن پیشرفتی مدنظر ماست که با عدالت پیوند خورده باشد به همین دلیل دومین همایش را با موضوع عدالت و اقتضائات تحقق آن برگزار می کنیم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تاکید کرد: اقامه عدالت کار سختی است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند عدالت را تمام و کمال محقق کند، اما راه برای پیشبرد عدالت در جامعه باز است و با وجود تنگناهایی که دیده می‌شود باید تمامی تلاش‌ها به سمت اجرایی شدن عدالت باشد.

وی گفت: به جای این‌که روی صرف عدالت تکیه داشته باشیم باید بر اقتضائات و لوازم اجرایی کردن آن تکیه کنیم تا بتوانیم از کارهایی که صورت می‌گیرد مدل و الگویی را در جهت پیاده‌سازی عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف به جامعه به دست بیاوریم.

غلامی با اشاره به اینکه بعداز برگزاری اولین همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، نشستی در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، گفت: در این نشست جمعی از نخبگان در رابطه با همین موضوع پیشنهادات خود را مطرح کردند و مقام معظم رهبری با ایجاد مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت موافقت کردند. وی افزود: براساس اطلاعات رسیده این مرکز در شرف تاسیس است. همچنین در این نشست رفیعی دبیر این همایش نیز گفت: عدالت عامل پایداری حکومت‌ها، عالی‌ترین و کامل‌ترین مفهومی است که در فرهنگ بشری به وجود آمده است و ما بر همین اساس با توجه به این ضرورت‌ها همایش دوم را به موضوع پیشرفت و عدالت اختصاص دادیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از 250 چکیده مقاله به دست ما رسیده است، افزود: حدود 90 مقاله نیز آماده‌ چاپ است و در اولین فرصت منتشر می شود.