آمادگی همه جانبه دولت برای حمایت و همراهی با بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی ظهر امروز در مراسم تقدیر از صادر کنندگان برتر کشور صادرات را یکی از مهمترین کارهای اقتصادی کشور دانست و گفت: صادرکنندگان بدانند که دولت در کنار آنها قرار دارد و تلاش می کند موانع موجود بر سر راه صادرات را برطرف نماید تا تحولی بزرگ در بخش صادرات کشور انجام شود.



معاون اول رئیس جمهور پیشی گرفتن واردات بر صادرات را به منزله یک بیماری در بدنه اقتصادی یک کشور برشمرد و گفت: 30 سال قبل حجم واردات کشورمان 20 برابر صادرات بود و این در حالی است که امروز به دو برابر رسیده است و با برنامه ریزی های دولت تلاش می شود ظرف چند سال آینده میزان صادرات از واردات پیشی بگیرد.



وی افزود: دولت در راستای افزایش صادرات و رونق اقتصادی کشور عزم خود را جزم کرده است و تلاش می کند با اقداماتی همچون اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی و بها دادن به صادرکنندگان بخش صادرات کشور را تقویت کند.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه البته در این مسیر موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که باید با هماهنگی یکدیگر و با یک اراده جمعی و با در نظر گرفتن مصالح کشور راه‌ها را هموار کرده و مشکلات را از سر راه خود برداریم.



رحیمی گفت: حجم صادرات کشور تا پایان سال به 30 میلیارد دلار خواهد رسید که این نشان‌دهنده عملکرد موفق دولت در بخش صادرات است و در همین راستا با هماهنگی به عمل آمده با دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف قرار است تا سال آینده 15 میلیارد دلار به این میزان افزوده شود.



وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور در بخش صادرات اظهار داشت: بسیاری از کشورهایی که حجم صادراتشان بیشتر از ماست در واقع از نظر توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در جایگاه پایین‌تری از کشور ما قرار دارند و دولت تصمیم دارد با تکیه بر پتانسیل کشور در بخش صادرات در گام اول حجم واردات و صادرات را یکسان کند و در گام بعدی برای پیشی گرفتن صادرات کشور بر واردات اقدام نماید.



رحیمی با بیان اینکه سرمایه گذاران به دنبال محلی امن برای سرمایه گذاری هستند گفت: ایران کشوری امن برای جذب سرمایه‌های خارجی است و دولت آمادگی دارد سرمایه و سود سرمایه گذاران را تضمین نماید.