تربیت نسل جوان مانع از بروز انحرافات در جامعه دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی بعد از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از مربیان پرورشی آموزش و پرورش کردستان که به مناسبت سالروز تاسیس نهاد تربیتی در سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی آنچه مهم است قرب الهی است، اظهار داشت: تربیت دانش آموزان با معیارهای اسلامی موجب می شود تا ما جوانانی مومن، شجاع، ایثارگر، امیدوار، بلند همت، اهل فکر و نوآری، خلاق و پرسشگررا پرورش دهیم.

وی با اشاره به اینکه امروز ما دغدغه مسائل جنبی و حاشیه ای در عرصه آموزش و پرورش را در کشور نداریم، افزود: با توجه به این امر ظرافت و دقت در برنامه ریزی در عصر حاضر یکی از مهمترین مباحثی است که باید در آموزش و پروش مورد توجه قرار گیرد

ساکی اظهار داشت: باید در محیط مدرسه با انجام کارهای گروهی، ورزش و هنر دانش‌ آموزان را با تعالیم اسلامی آشنا کرده و اندیشه‌های اسلامی را در وجود دانش‌ آموزان نهادینه کنیم.

ساکی ادامه داد: از زمان پیامبر خاتم حضرت محمد (ص) تا زمان حکومت ولی عصر (عج) همه مربیان باید متناسب با زمان روش‌های آشنایی دانش آموز را با تعالیم دینی به روز کرده تا بتوان برای رسیدن به ارزش‌ های ناب اسلامی تلاش کنیم.

وی به فعالیت‌های آموزش و پرورش در راستای فعالیت‌های تربیتی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کرامت در مدارس، احیای فریضه حجاب و عفاف، برگزاری جلسات بصیرت بخشی و گفتمان ‌های دینی، اعزام کاروان های راهیان نور و اقامه نماز جماعت در مدارس از جمله برنامه‌ های آموزش و پرورش استان کردستان در راستای بصیرت بخشی به دانش آموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان هدفمند کردن برنامه‌های ملی و مذهبی، توجه به ورزش صبحگاهی دانش‌آموزان، هدایت مدارس قرآن و مشاوره و هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان را از دیگر اقدامات این اداره کل ذکر کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان همچنین با اشاره به عوامل موثر در تربیت انسان‌ ها همچون محیط خانواده، مدارس و محیط کار افزود: در آموزش و پرورش باید در همه کارها و حوزه ها به تربیت صحیح قشر دانش‌آموز توجه شود.

وی با اشاره به اینکه امروز هم جوانان ما مورد تهدید و هدف دشمنان اسلام و تبلیغات فرهنگی غربی قرار دارند، خاطر نشان کرد: خانواده‌ها در کنار پرداختن به مسائل و امور دنیایی باید مراقب باشند تا فرزندانشان به دام دشمن و بیگانه گرفتار نشوند و سعی کنند آنها را با فرهنگ غنی و اصیل اسلامی و ایرانی بیشتر آشنا کنند.

ساکی یادآور شد: آموزش و پرورش باید همه کارهای خود را در راستای تربیت صحیح قشر دانش‌آموز برنامه‌ ریزی کند و در جذب نیروها نیز باید مهمترین اولویت خود را که تربیت اسلامی و دینی دانش‌آموزان است، مورد توجه جدی تری قرار دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان همچنین با اشاره به سالروز تاسیس امور تربیتی و تربیت اسلامی گفت: این روز یادگار شهیدان رجایی و باهنر است و باید این روز بزرگ را پاسداشت.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت افزود: مدرسه را می‌توان تعطیل کرد اما تربیت هیچگاه نباید تعطیل شود و این موضوع اهمیت تعلیم و تربیت را می‌ رساند.

در پایان مراسم از برگزیدگان تربیتی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تجلیل و تقدیر شد.