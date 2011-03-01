70 نفر در دانشکده علوم پزشکی نیشابور استخدام می شوند

اسدالله حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: این افراد پس از طی مراحل قانونی و گزینش در مشاغل شغلی پزشک، پرستار، ماما، اتاق عمل، هوشبری، بهورز و فوریت‌های پزشکی مشغول به کار می‌شوند.

وی افزود: برای این آزمون که هفته گذشته برگزار شد، 480 نفر متقاضی ثبت‌نام کرده بودند که 455 نفر از آنها در این آزمون استخدامی شرکت نمودند.

وی اضافه کرد: این آزمون در سلامت و امنیت کامل و زمان قانونی مشخص شده با حضور نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری و استانداری خراسان رضوی برگزار شده است.

گفتنی است، نیشابور دومین شهرستان بزرگ خراسان رضوی و یکی از قطب های دانشگاهی این استان است.



