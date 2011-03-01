رکوردزنی های جدید سکه و طلا/ طرح جدید 400 هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر قیمت انواع سکه امروز سه شنبه رکوردهای جدیدی را در بازار به ثبت رساند، به نحویکه برای اولین بار قیمت سکه تمام بهار تصویر امام (ره) به 400 هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز سه شنبه در بازار 460 هزار تومان، نیم سکه 200 هزار تومان، ربع سکه 110 هزار تومان و سکه یک گرمی 53 هزار تومان شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار از قیمت 440 هزار تومان تا 451 هزار تومان، طرح جدید 392 هزار تومان، نیم سکه 196 هزار تومان و ربع سکه 106 هزار تومان اعلام شد.

مقایسه قیمت سکه ها در روز جاری با قیمتها در یک ماه پیش (10 بهمن ماه) نشان می دهد که هر قطعه سکه طرح قدیم 415 هزار تومان، طرح جدید 357 هزار تومان، نیم سکه 177 هزار و 500 تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان بوده است که حاکی از روند افزایشی شدید قیمتها است.

نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز سه شنبه 39 هزار و 700 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1414 تومان است.

در پی تحولات قیمتی در بازار سکه و طلا بانک مرکزی اطلاعیه هایی را صادر کرده است، در این اطلاعیه آمده است، بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل در معاملات، علاوه بر فروش سکه مطابق رویه معمول، نسبت به فروش شمش طلا از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی از یازدهم اسفندماه از ساعت 16 تا 19 بعد از ظهر اقدام می‌کند.

همچنین این بانک در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: به منظور تسهیل امکان خرید سکه از سوی هموطنان علاوه بر شعب منتخب بانک‌های صادرات و ملت، سکه‌های طلای گرمی با بسته‌بندی امنیتی از طریق شعب منتخب بانک ملی نیز از روز چهارشنبه به متقاضیان عرضه خواهد شد.

بر این اساس، بانک ملی ایران، روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 و 30 لغایت 12 و 30 و هفته‌های بعد تا اطلاع ثانوی‌ در همان ساعت آماده فروش سکه به متقاضیان خواهد بود.

نرخ دلار امروز در بازار آزاد 1140 تومان و هر یورو به قیمت بازار آزاد 1560 تومان است.