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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

با حضور رحیمی؛

از 39 صادر کننده برتر کشور تقدیر شد

از 39 صادر کننده برتر کشور تقدیر شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور از 39 صادر کننده برتر کشور در بخش های مختلف تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی پیش از ظهر امروز با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر کشور حضور یافت و 39 صادر کننده برتر کشور از دست معاون اول رییس جمهور تندیس دریافت کردند.

در این مراسم از استان های تهران و مرکزی هر کدام 3 صادر کننده برتر، استان های خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، فارس و مازندران هر کدام 2 صادر کننده و از سایر استان های کشور هر کدام یک صادر کننده برتر معرفی شدند.

 
 
کد مطلب 1264530

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