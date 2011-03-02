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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

علیخانی در گفتگو با مهر:

آیت‌الله هاشمی برای کاندیداتوری مصمم است

آیت‌الله هاشمی برای کاندیداتوری مصمم است

نماینده مردم قزوین درباره احتمال انصراف آیت‌الله هاشمی در صورت کاندیداتوری آیت‌الله مهدوی کنی گفت: در جلسه ای که روز یکشنبه در خدمت آقای هاشمی بودیم آیت الله هاشمی برای کاندیداتوری مصمم بودند.

قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه انتخابات آتی مجلس خبرگان به علت سیاست زدگی جو جامعه به یکی از مهمترین مباحث تبدیل شده است گفت: این مساله یک امر داخلی و تخصصی است و انتخاب بر عهده اعضای خبرگان است.

وی افزود: برخی جریانات  و افراد که تناسبی با این بحث ندارند به این فضا دامن می زنند.

علیخانی با تاکید بر عدم تخریب شخصیتهای مختلف در این عرصه گفت: همه شخصیتها مورد احترام هستند و ما نباید برای اعضای خبرگان تعیین تکلیف و در آرای آنها دخالت  کنیم.

وی درباره احتمال انصراف آیت الله هاشمی در صورت کاندیدا شدن آیت الله مهدوی کنی نیز اظهار داشت: در جلسه ای که روز یکشنبه به همراه عده ای از سیاسیون در خدمت آقای رفسنجانی بودیم ایشان حرفی از انصراف نزدند و مصمم بر آمدن بودند.

کد مطلب 1264532

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