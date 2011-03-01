116 مدرسه قرآنی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی جمعی از معاونین، مربیان پرورشی و مشاوران، بحث مدارس قرآنی را از موضوعات مورد تاکید وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: در این راستا تقاضا شده تعداد این مدارس در خراسان جنوبی به 146مدرسه افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در این راستا استانداری خراسان جنوبی 50 درصد هزینه ساخت این مدارس را تقلبل کرده و مابقی هزینه ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش تامین خواهد شد.

وردی با اشاره به اینکه هم اکنون راه اندازی اردوگاه ملی استان در دست پیگیری است، اظهار داشت: خراسان جنوبی جزء پنج استان برخوردار از این اردوگاه خواهد بود، که از اردیبهشت ماه سال آینده فرهنگیان می توانند از آن استفاده کنند.

وی محورهای فرایند تربیت از منظر قرآن را تربیت دینی و اخلاقی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت هنری و زیبا شناختی، تربیت علمی و فناوری، تربیت اقتصادی و حرفه ای، تربیت زیستی و بدنی، ایجاد ارتباط بین آموزه های تربیتی مدارس بازنگری دانش آموزان، پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب های نوپدید برشمرد .

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به حاشیه این گردهمایی که به مناسبت هشت اسفندماه سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی برگزارشده بود، از برگزاری مرحله استانی جشنواره روشهای نوین تربیتی در این استان خبر داد و یادآور شد: از 100 نفر شرکت کننده در این جشنواره 10 نفر برگزیده استان و دو نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این گردهمایی از قابل قبول بودن شاخص های امور تربیتی و تربیت بدنی در سطح استان خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی هنری قرآن و معارف اسلامی باعث حرکت های موج آفرین و تاثیر گذار شده است.

علیرضا موسوی نژاد مهمترین عامل برای تربیت اسلامی دانش آموزان امور تربیتی دانست و عنوان کرد: بحث اقامه نماز از مهم ترین عوامل و شاخص های هدایت و تربیت اسلامی است که در سه دهه اخیر رویه شتاب زده ای در باب احیاء به خود گرفته است .

وی با اشاره به اعزام دانش آموزان به راهیان نور، تصریح کرد: در این راستا یک پنجم اعزام شدگان به راهیان نور دانش آموزان آموزش و پرورش هستند.

موسوی نژاد به دیگر اقدامات انجام شده توسط این نهاد در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری راهیان نبوی و جشنواره فیلم رشد از شاخصترین این فعالیتها بوده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: اردوهای راهیان نور نبوی برای دانش آموزانی که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده اند برگزار شده و از مهمترین اقدامات این نهاد برای ارتقاء شاخص های اردوهای استان بوده است.