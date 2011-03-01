به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ اول "قصه‌های شهر جنگی" سال 81 در 10 کتاب جداگانه توسط همین انتشارات ارائه شد که در چاپ جدید کتاب همه 10 کتاب قبلی با یک کتاب جدید، در یک کتاب منتشر شده است.

این کتاب‌ها برای اولین بار در سال 1381 از سوی واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری تولید و منتشر شد که هر کدام از این کتاب ها به معرفی شهرهای جنگی با نگاهی داستان گونه برای نوجوانان می‌پرداخت.

در این کتاب برخی از شهرها که در طول جنگ ویژگی‌های بارزتری را نسبت به شهرهای دیگر داشتند و نقش مهم‌تری را در جنگ ایفا می کردند، در قالب قصه به نوجوانان معرفی شده‌اند.

در داستان هر شهر ماجرایی که بیش از هر چیز دیگر مورد توجه بوده، سوژه داستان شده و همراه با تخیل نویسنده داستانی را ساخته که به این ترتیب نسل جدید با زبانی ساده با آن شهر جنگی و اتفاقاتش آشنا شوند.

درخت تنها ازمحسن مطلق داستان شهر مهران، من و عکس او از داوود بختیاری دانشور داستان شهر سوسنگرد، سکه پدربزرگ نوشته جعفر توزنده‌جانی داستان شهر اهواز، لحظه جدایی من نوشته داوود امیریان داستان شهر سردشت، قصه قصر شیرین نوشته اصغر کاظمی داستان شهر قصر شیرین، دره پلنگ‌ها نوشته محمدرضا بایرامی داستان شهر ایلام، نگهبان کوچک از محسن مطلق داستان شهرسرپل ذهاب، خوب من، سرزمین من نوشته اصغر فکور داستان شهر گیلانغرب، زود بزرگ شدیم نوشته گلستان جعفریان داستان شهر شوش و آشیانه‌ای بر کبوترها نوشته ناهید سلیمانی داستان شهر دزفول داستان‌های این کتاب قصه هستند.

در چاپ جدید کتاب درکنار این 10 داستان، قصه دیگری با عنوان "جزیره لیلک‌ها" درباره جزیره خارک نوشته سید قاسم یاحسینی منتشر شده است.

مجموعه داستان "قصه‌های شهر جنگی" تولید دفتر کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 237 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.