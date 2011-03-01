چین از حضور در مسابقات انصراف داد/ قزاقستان وارد ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود چینی‎ها با یک تیم در این دوره از رقابت‏های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت کنند اما آنها از اعزام تنها نماینده خود هم خودداری کردند تا این مسابقات امسال در غیاب چین برگزار شود.

به این ترتیب تعداد شرکت کنندگان در سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به هشت تیم رسید. افغانستان، قزاقستان و امارات (2 تیم)، اندونزی و تایلند (یک تیم) کشورهایی هستند که ساحلی‎بازان برای شرکت در این مسابقات به کشورمان سفر می‌کنند.

سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی تور آسیایی کیش 14 تا 16 اسفندماه برگزار می‎شود. قزاقستانی‎ها اولین تیم‎هایی هستند که برای شرکت در این رقابت‎ها وارد کشورمان شده‎اند. بازیکنان افغانستان امشب وارد کیش می‎شوند. نمایندگان دیگر کشورهای خارجی نیز روز جمعه در محل برگزاری مسابقات مستقر می‎شوند.

برای سومین دوره رقابت‎های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که بین همه تیم‌ها توزیع می‌شود. ایران به عنوان میزبان با سه تیم در این مسابقات شرکت می‌کند.