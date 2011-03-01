چین از حضور در مسابقات انصراف داد/ قزاقستان وارد ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود چینیها با یک تیم در این دوره از رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش شرکت کنند اما آنها از اعزام تنها نماینده خود هم خودداری کردند تا این مسابقات امسال در غیاب چین برگزار شود.
به این ترتیب تعداد شرکت کنندگان در سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به هشت تیم رسید. افغانستان، قزاقستان و امارات (2 تیم)، اندونزی و تایلند (یک تیم) کشورهایی هستند که ساحلیبازان برای شرکت در این مسابقات به کشورمان سفر میکنند.
سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی تور آسیایی کیش 14 تا 16 اسفندماه برگزار میشود. قزاقستانیها اولین تیمهایی هستند که برای شرکت در این رقابتها وارد کشورمان شدهاند. بازیکنان افغانستان امشب وارد کیش میشوند. نمایندگان دیگر کشورهای خارجی نیز روز جمعه در محل برگزاری مسابقات مستقر میشوند.
برای سومین دوره رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است که بین همه تیمها توزیع میشود. ایران به عنوان میزبان با سه تیم در این مسابقات شرکت میکند.
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