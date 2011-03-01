به گزارش خبرنگار مهر، حمید فرخ‌نژاد در جمع خبرنگاران در پشت صحنه فیلم سینمایی "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخ طادی درباره ساخت فصل دوم "قلب یخی" عنوان کرد: پس از تعطیلات نوروز فصل دوم این مجموعه قرار است ساخته شود. من هم مانند شما مطالبی را درباره ورشکستگی تهیه‌کننده مجموعه شنیده‌ام. هنوز قراردادی برای فصل دوم با من در این ارتباط منعقد نشده است. اما تماس‌های تلفنی برای حضور در این پروژه دارم.

وی افزود: به هر حال این اولین تجربه یک مجموعه تلویزیونی بود که به شبکه نمایش خانگی راه یافت که قطعاً یا یک سری آزمون و خطا همراه است. خود تهیه‌کننده نیز در این ارتباط تجربه‌ای نداشته است و این اتفاقات و حاشیه‌های پیش آمده طبیعی است. اگر فصل دوم ساخته شود قطعاً مشکلات این پروژه مرتفع خواهد شد.

فرخ نژاد در ارتباط با ساخت دومین فیلم بلند سینمایی خود گفت: امیدوارم بتوانم برای آینده فیلم دوم خود را کارگردانی کنم البته فیلمنامه‌هایی که دارم در حال حاضر اجرایی نیست.

وی درباره نمایش فیلم "سفر سرخ" در جشنواره فجر نیز عنوان کرد: سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی در این ارتباط به من خیلی کمک کرد. این فیلم شاید جزو قدیمی‌ترین فیلم‌ها بود که مشکل توقیف داشت و غیرقابل نمایش بود. اما فکر می‌کنم شاید قضاوت‌ها درباره آن طی این سال‌ها اشتباه بوده است. من این قضاوت را به مخاطبین واگذار می‌کنم تا آنها تشخیص دهند.

فرخ‌نژاد درباره جوایزی که در جشنواره فجر برای "سفر سرخ" دریافت کرد، گفت: همان 10 سال پیش نیز برخورد خیلی خوبی با این فیلم در جشنواره صورت گرفت و فکر نمی‌کنم جایزه‌هایی که دادند به نوعی به خاطر 10 سال توقیف فیلم بوده است. این اولین تجربه تهیه کنندگی من است و تلاش می‌کنم خردادماه همزمان با آزادسازی خرمشهر آن را اکران عمومی کنم. هنوز رایزنی‌های خود را شروع نکرده‌ام زیرا هنوز در بحث تهیه‌کنندگی سابقه‌ای ندارم.

وی درباره نمایش عمومی "آتشکار" گفت: خوشحالم که این فیلم بعد از چندین سال اکران عمومی شده است و این عرصه مناسبی است تا مخاطبین قضاوت کنند که این توقیف به حق بوده است یا خیر. هر فیلم که از توقیف در می‌آید خوشحالی برای سینمای ما محسوب می‌شود.

این بازیگر سینما در پایان تاکید کرد: اگر شرایط خوبی برای اکران فیلم "آتشکار" در نظر گرفته نشده است، متاسفم اما به هر حال از اکران شدن آن خوشحال هستم.

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فیلم سینمایی "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخ طادی با بازی حمید فرخ‌نژاد و هنگامه قاضیانی در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند.