شورایاران گرگانی خواستار رفع مشکلات محلاتشان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمعی از شورایاران گرگان بعد از ظهر سه شنبه در نشست با شوراهای اسلامی شهر خواهان برنامه ریزی برای رفع مشکلاتشان شدند.

شورایار کوی افسران خواستار اعمال نظر و خواسته های شورایاران در برنامه جامع توسعه شهری شد و شورایار استرآباد نیز خواستار توجه بیشتر به کوچه و پس کوچه های شهر شد و از ترافیک شدید خیابان ولیعصر انتقاد کرد.

شورایار شهرک حافظ ضمن تشکر از نصب پل هوایی و سرعت گیر ماشین در شهرک خواستار ساماندهی ماشین های باربری و انهدام موش های جداول فاضلاب شد.

شورایار گرگان جدید نظارت بر اجرای آسفالت را توسط شهرداری ضعیف عنوان کرد. شورایار خیابان شهید رجایی پیشنهاد نصب تابلوهای مساجد در محلات و تهیه مهر و سربرگ برای شورایاران شد.

همچنین شورایار بلوار الغدیر خواستار لایروبی رودخانه های حاشیه شهر و دفع زباله از سطح رودخانه ها شد.

ساماندهی محلات ز وظایف شهرداری است

شهردار گرگان در پایان پس از شنیدن مسائل و مشکلات شورایاران محلات مختلف و گله برخی از شهروندان مبنی بر توجه بیشتر شهرداری به محلات بالای شهر گفت: محلات بالای شهر نیز هنوز دارای مشکلات زیادی هستند و ساماندهی و رسیدگی مشکلات در محلات مختلف بالا و پایین شهر از وظایف ذاتی شهرداری است.

ابراهیم کریمی با تاکید بر اینکه شهرداری متحمل هزینه های زیادی در زیر سازی پروژه های عمرانی شهر است، افزود: بر اساس قانون شهرداری یک موسسه غیر دولتی و خود کفایی است که باید با پول مردم تامین شود.

وی با اشاره به حل مشکل ترافیک گفت: شهرداری با تملک زمین ها و ملک هایی در سطح شهر سعی بر بازگشایی 22 خیابان به منظور حل ترافیک شهری دارد.

شهردار گرگان تقویب ارتباط مستمر شورایاران با شورای شهر و شهرداری را گام موثری در حل بسیاری از مشکلات دانست و اظهار داشت: با تقویت ارتباطات شورایارن دو هدف مهم شناسایی نیازمندی و تقویت احساس تعلق و هویت محلی شهروندان را دنبال می کنیم.

60 محله گرگان دارای شورایار است.