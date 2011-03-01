چهارمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی‌ از لیسانس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون ساعت 14 امروز سه شنبه 10 اسفند 89 با حضور حدود 200 داوطلب برگزار شد. اکثریت داوطلبان را زنان و از گروه آموزشی علوم تجربی تشکیل داده اند.

نتایج اولیه آزمون کتبی اردیبهشت ماه سال 90 اعلام می شود و پس از آن شرایط آزمون ساختارمند یا شفاهی به پذیرفته شدگان اعلام می شود.

به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه، جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی است.

از جمله شرایط اعلام شده برای ورود داوطلبان در این دوره آموزشی، حداکثر سن در زمان ثبت نام برای خانمها 25 سال تمام و برای آقایان که خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند 27 سال تمام تعیین شده است. معدل دوره دیپلم متقاضیان باید بالاتر از 18 و معدل دوره کارشناسی آنها بالاتر از 16 باشد. همچنین کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.