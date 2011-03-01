به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن بختیاری قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل شهرداری منطقه ۶ در پردیسان خبر داد و گفت: یکی از مصوبات مهم اخیر شورا، تصویب صورتجلسه فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی، شورای اسلامی و شهرداری قم مبنی بر تشکیل شهرداری منطقه ۶ در پردیسان بوده است.



وی در این خصوص اضافه کرد: شهر و شهرک پردیسان با مشکلات زیادی در ارائه خدمات مواجه است و این منطقه معضلات فراوانی دارد که بخشی از آن ساختاری و بنیادی است که از ابتدای تشکیل مجموعه پردیسان باید به نحوه اصولی و درست دیده و پیش بینی می‌شد که متاسفانه صورت نگرفته است و امیدواریم با تشکیل منطقه پردیسان به عنوان شهرداری منطقه ۶ بتوانیم شاهد روند خدمت رسانی بهتر به مردم و ساکنین این منطقه باشیم.



بختیاری خاطرنشان کرد: مشکلات منطقه پردیسان به قدری است که بدون مساعدت دولت و کمک‌های استانی قابل حل نخواهد بود و امیدواریم وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری بتواند در این زمینه کمک‌هایی را ارائه دهد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر مقدمات اداری کار و ساخت ساختمان شهرداری در حال فراهم شدن است تا به صورت رسمی شهرداری منطقه ۶ فعال شود.



آغاز فروش اوراق مشارکت فاز ۴ و ۵ خیابان عمار یاسر



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم همچنین از آغاز فروش اوراق مشارکت فاز ۴ و ۵ خیابان عمار یاسر از امروز مصادف با دهم اسفندماه خبر داد و افزود: قبل از این مجوز فروش اوراق مشارکت این خیابان صادر شده بود اما بنابه بررسی‌های انجام گرفته مقرر شده تا فروش اوراق مشارکت در دو مرحله انجام گیرد که هم اکنون مجوز اوراق مشارکت فاز ۴ و ۵ آن صادر و کار فروش آن‌ها آغاز شده است.



وی با بیان اینکه در مرحله اول تا سقف ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق به فروش خواهد رفت، تصریح کرد: بعد از انجام مقدمات توسط شهرداری، مجوز فروش مرحله دوم اوراق مشارکت به تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان نیز صادر خواهد شد و این اوراق بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و با سود روز شمار ۱۷درصد محاسبه می‌شود.



بختیاری با اشاره به اینکه این پروژه چهار ساله تعریف شده است، اظهار داشت: پروژه احداث خیابان عمار یاسر در دو بخش تملک و اجرای مسیر انجام می‌گیرد که کار تملک آن آغاز شده اما به دلیل کمبود منابع مالی از درصد پیشرفت بالایی برخوردار نبوده است.



اعمال ۲۰درصد تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری تا ۲۵ اسفندماه



وی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب لایحه اعمال ۲۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض ساختمانی، عوارض مشاعی، بهای خدمات و جرائم کمیسیون ماده صد از دهد مبارک فجر تا ۲۵ اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود: همچنین بررسی مطالعات مرحله اول تقاطع غیر همسطح بلوار یادگار امام (ره) که در ‌‌نهایت گزینه زیرگذر با سه لاین عبوری رفت و سه لاین عبوری برگشت به همراه دو پل دوربرگردان در طرفین ریل راه آهن و از محل ردیف بودجه سال ۸۹ شهرداری و با برگزاری مناقصه به تصویب رسید.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: برای اجرای این پروژه ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در شرایط مناقصه‌ای که برگزار می‌شود نهایتا کمبود‌ها در بودجه سال ۹۱ قابل جبران است.



عوارض نوسازی درآمدی اندک اما پایدار برای شهرداری است



وی در ادامه عوارض نوسازی را یکی از درآمدهای پایا در مجموعه شهرداری عنوان کردو افزود: مبلغ حاصل از دریافت عوارض نوسازی اگر چه اندک اما تحقق آن یک درآمد ثابت و پایدار را برای شهرداری ایجاد می‌کند.



بختیاری در این خصوص اضافه کرد: در راستای تحقق این درآمد از دیگر مصوبات شورا صدور مجوز به شهرداری جهت تشویق شهروندانی که عوارض نوسازی خود را تا پایان سال ۸۹ پرداخت می‌نمایند بوده است و همه مالکینی که عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند تشویقی و جوایزی در قالب قرعه کشی به آن‌ها داده می‌شود.



اوایل سال آینده عملیات اجرایی احداث مجموعه پلهای جمهوری آغاز می‌شود



بختیاری در ادامه از پروژه مجموعه پل‌های جمهوری اسلامی به عنوان یکی از پروژه‌های محوری در شهر قم نام برد و اظهار داشت: احداث این پروژه کمک بزرگی به بحث کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر قم خواهد کرد و از اقدامات اخیر شورا اعطای مجوز برگزاری مناقصه محدود پروژه احداث مجموعه پل‌های جمهوری اسلامی به روش EPC به مبلغ برآورد اولیه ۴۵۰ میلیارد ریال بوده است که در حال حاضر تشریفات قانونی مناقصه آن برگزار شده و تا قبل از پایان سال پیمانکار آن نیز انتخاب و بعد از ایام عید نیز اجرای کار آغاز خواهد شد.



وی اضافه کرد: این پروژه از ۴ تا ۵ قطعه تشکیل شده و به صورت مجموعه‌ای از پلهاست که برای تکمیل آن دو سال در نظر گرفته شده و طی این مدت احتمال اینکه هر بخش بعد از اتمام افتتاح شود، وجود دارد.