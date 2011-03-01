به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح امروز سه شنبه 10 اسفند با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد و این مراسم با حاشیه‌هایی نیز همراه بود.

بارش باران که از شب گذشته در تهران آغاز شده بود، فضای تالار وحدت را شاعرانه‌تر کرده بود و به نظر می‌رسد دعاهای پرویز بیگی حبیب‌‌آبادی دبیر علمی جشنواره شعر فجر که در نشست خبری آن دعا کرد شعرباران شدن تهران در روزهای برپایی جشنواره همراه شود با نزولات آسمانی، مستجاب شده است.

احمدی‌نژاد زمانی وارد تالار وحدت شد که تازه اولین آنونس برنامه پخش شده بود و حضور زودهنگام او در سالن، تعجب برخی از حاضران را برانگیخت.

احمدی‌نژاد امسال هم مانند پارسال حضور در جشنواره شعر فجر را به دیگر جشنواره‌های فجر (فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی) ترجیح داد.

خداحافظی علی معلم دامغانی شاعر پیشکسوت با دنیای شعر هم از دیگر حاشیه‌های اختتامیه جشنواره شعر فجر امسال بود؛ او که پس از سخنانی درباره احمدی‌نژاد، این تصمیم خود را اعلام کرد، پس از پایان سخنانش از سوی رئیس جمهور به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم آخرین سخنران مراسم - پیش از سخنرانی رئیس جمهور - بود که به جهت حضور طولانی‌مدت احمدی‌نژاد در تالار وحدت، مجبور شد سخنانش را که در متنی ادبی آماده کرده بود، کوتاه کند.

حسینی از هر بخش متن ادبی که تهیه کرده بود، یک جمله را انتخاب کرد و برای حاضران خواند و آنقدر آن را منقطع ارائه کرد که کار یادداشت‌برداری از سخنان او برای خبرنگاران بسیار دشوار شد.

احمدی‌نژاد در سخنرانی خود پس از قرائت ابیاتی چند از رودکی، سعدی، عطار، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی، حافظ، پروین اعتصامی و باباطاهر از حاضران اجازه خواست که شعری هم از خود بخواند.

او پس از اینکه با استقبال حاضران روبرو شد، گفت: البته من شاعر نیستم و فقط تقلید می‌کنم!

رئیس جمهور سپس با قرائت این دوبیتی از خودش، سالن را ترک کرد؛

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