سید محمد یاراحمدیان، در گفتگو با مهر از آغاز رسمی ثبت نام کارگران برای واگذاری سهام عدالت آنان از اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: با مطالبه تشکل های عالی کارگری، دستور رئیس جمهور و پیگیری وزارت کار این موضوع تعیین تکلیف شده است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان اینکه از اواسط هفته آینده کار ثبت نام کارگران واجد شرایط برای دریافت سهام عدالت به صورت رسمی در کشور آغاز خواهد شد، اظهار داشت: برای این منظور سایت ثبت نامی به صورت الکترونیکی طراحی شده است.

آغاز واگذاری سهام عدالت کارگری

یاراحمدیان به برنامه ریزی برای واگذاری سهام عدالت در فازهای مختلف اشاره کرد و افزود: به دلیل بالا بودن تعداد کارگران برنامه ریزی شده است که در ابتدا مجموعه های کارگران ساختمانی و فصلی در اولویت دریافت سهام عدالت قرار بگیرند و پس از آن نیز کارگران قرارداد موقت و رسمی بتوانند وارد سایت شده و مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

این مقام مسئول در حوزه کارگری کشور با اعلام اینکه سایت ثبت نام سهام عدالت کارگران با حضور وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر اقتصاد، مسئولین ذیربط و تشکل های عالی کارگری رونمایی می شود، گفت: از این طریق در روز رونمایی ثبت نام نمادین از چند کارگر نیز صورت می گیرد.

وی به انجام بخشی از کارهای مربوط به واگذاری سهام عدالت توسط وزیر کار اشاره کرد وبا اعلام اینکه تشکل های عالی کارگری نیز در این خصوص اقداماتی را خواهند داشت، تصریح کرد: سایت ثبت نامی به نحوی طراحی شده است که بتواند اطلاعات اولیه کارگران را ثبت و از آنها ثبت نام به عمل آورد.

رونمایی رسمی؛هفته آینده

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان اینکه اطلاعات و مشخصات اولیه شناسنامه ای کارگران و همچنین اطلاعات افراد تحت تکفل کارگران شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی در کنار بررسی احراز برخورداری از سهام عدالت از جمله شرایط اولیه ای است که نیروی کار برای دریافت سهام عدالت باید داشته باشد.

یاراحمدیان این مطلب را نیز افزود که پیگیری سهام عدالت کارگران باید از طرف خصوصی سازی صورت می گرفت و برآورد تعداد کارگران با ظرفیتی که برای واگذاری سهام عدالت پیش بینی شده بود نیز باید در برنامه ریزی ها قرار می گرفت که ظاهرا با دستور ویژه رئیس جمهور در هفته گذشته این مسائل مرتفع شده است.