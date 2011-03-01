افزایش سوخت موجب کاهش 5 درصدی تصادفات کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر قره‌داغی با بیان اینکه در دیماه امسال هزار و 397 نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند گفت: از این تعداد یکهزار و 159 نفر مرد و 238 نفر زن بودند.

وی افزود: همچنین در دیماه 21 هزار و 34 نفر از هموطنان در حوادث رانندگی مصدوم شدند که 15 هزار و 730 نفر از آنان مرد و مابقی زن بودند.

قره‌داغی گفت: از تمام فوتیهای تصادفات دیماه امسال467 مورد در مسیرهای درون شهری، 802 مورد در جاده‌های برون شهری، 109 مورد در جاده‌های روستایی و 19 مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده است.



مرگ 20هزار و 573 نفر در تصادفات رانندگی 10 در ماهه سال جاری

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با اشاره به مرگ 20هزار و 573 نفر در تصادفات رانندگی 10 ماهه امسال افزود: 16 هزار و 286 مرد و چهارهزار و 287 زن در حوادث رانندگی 10 ماهه امسال کشته شدند که تعداد مجروحان ناشی از حوادث رانندگی در این مدت 275 هزار و 93 نفر گزارش شده است.

به گزارش مهر، قره‌داغی با اشاره به کاهش تلفات و مصدومان تصادفات در دی ماه گفت: اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها و افزایش بهای سوخت را می توان یکی از دلایل کاهش آمار کشته‌ها و مصدومان حوادث رانندگی دانست.