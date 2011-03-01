مطالبات مردم کرج دغدغه فرهنگی نیست

حسین امیدیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: عمده مطالبات و دغدغه های مردم از شهرداری کرج به مسائل عمرانی این کلانشهر محدود می شود که باید با اطلاع رسانی مناسب و نقدهای مختلف از سوی رسانه های شهرستان و استان مسائل فرهنگی شهر به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شود.

وی افزود: مطبوعات و رسانه های شهرستان و استان باید به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان علاوه بر اطلاع رسانی مناسب از فعالیتهای صورت گرفته با ارائه نقطه نظرات و بازگو کردن مسائل و مشکلات فرهنگی بسترهای لازم برای اقدامات مثمرثمر را فراهم کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باید با همکاری همه جانبه مسئولان صورت گیرد، خاطر نشان کرد: فرهنگ پایه و اساس شکل گیری هر گونه فعالیتی است که باید با نگاه نقدانه رسانه های شهرستان و استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از اقدامات فرهنگی شهرداری روی زمین مانده است

معاون فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری کرج با تاکید بر اینکه بسیاری از اقدامات فرهنگی شهرداری روی زمین مانده است، یادآور شد: معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج به واسطه خدمت رسانی به اقشار مختلف مردم در کلانشهر کرج با مسائل متعددی مواجه است که گاهی ازاجرایی کردن برنامه های خود نیز بازمی ماند.

وی گفت: بخش اعظمی از اقدامات روی زمین مانده این معاونت به عدم مطالبات مردمی از این نهاد باز می گردد.

امیدیان تصریح کرد: رسانه ها می توانند علاوه بر انجام رسالت و وظایف ذاتی خود مبنی بر اطلاع رسانی صحیح وشفاف معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج را با ارائه نقطه نظرات خود یاری دهند.