99 درصد جمعیت روستایی گرگان گازدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه گازرسانی به دو روستای گرگان افزود: پیش از این، تعداد 91 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که با گازدار شدن این دو روستا، جمع روستاهای بهره مند از گاز این شهرستان به 93 روستا رسیده است.

وی افزود: برای اجرای شبکه گاز این روستاها حدود 10 میلیارد ریال هزینه شده ضمن اینکه تعداد 154 خانوار با جمعیتی در حدود 700 نفراز مردم شریف این روستاها از این موهبت الهی بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: رعایت دقیق نکات ایمنی و بویژه صرفه جویی در مصرف گاز باید به صورت یک فرهنگ عمومی بین مردم ما لحاظ شده و مردم شریف این انرژی و سوخت پاک را متعلق به خود و نسل آینده بدانند و به عنوان یک سرمایه ملی در حفظ و صیانت وهمچنین مصرف صحیح آن بکوشند.

گرزین فرماندار شهرستان گرگان از تلاشهای مدیر عامل و کارکنان گاز گلستان در راستای خدمات ارائه شده بویژه گاز رسانی به این روستای حاشیه جنگل تشکر و قدر دانی کرد.



گاز دو روستای این شهرستان به مرکزیت روستای توسکستان افتتاح و مورد بهره بر داری قرار گرفت.