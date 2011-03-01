13 درصد اشتغال کشور توسط مسکن مهر تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، ابوالفضل صومعلو ظهر سه شنبه در همایش نظام مهندسی بابل در دانشگاه صنعتی نوشیروانی با اشاره به عملکرد مثبت مهندسان ایرانی در اجرای طرح بزرگ مسکن مهر افزود: با استفاده از این تواناییها موفق شده ایم که یک میلیون و 500 هزار نفر را در کشور صاحب مسکن مهر سازیم.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی، مهمترین دستاورد مسکن مهر را اصلاح الگوی مصرف زمین شهری و افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی در کشور خواند و بیان کرد: برای اینکه هیچ متقاضی در حوزه مسکن مهر تا پایان دولت دهم نداشته باشیم در یک دوره دوسالهریال دو میلیون و 550 هزار واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار داده شود که از این تعداد 131 هزار واحد مربوط به مازندران است.

وی بیان داشت: با تلاش و پیگیری های انجام شده هم اکنون تعداد 200 هزار نفر در کشور عضو سازمان نظام مهندسی هستند که با مشارکت آنها طرحهای مختلف عمرانی از جمله مسکن مهر در حال اجرا و توسعه است.

صومعلو، کنترل قیمتهای بخش مسکن و نیز دسترسی آسان اقشار کم درآمد به مسکن را از دیگر دستاوردهای این طرح ملی در کشور خواند.

وی اشتغالزایی را از دیگر دستاورد مهم اجرای طرح مسکن مهر برشمرد و افزود: 13 درصد اشتغال کشور توسط مسکن مهر تامین شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه تاسیس و گسترش انجمن ها و تشکلهای حرفه ای و مهندسی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها است، افزود: وزارت مسکن بعد از گذشت یک دوره 15 ساله نظام مهندسی را در سراسر استانها و شهرها توسعه داده است.