حرکت مبارزه با قاچاق کالا در مشهد به سمت حذف دانه درشت ها است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود عاطفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در 10 ماهه نخست سال جاری دو هزار و 988 پرونده قاچاق کالا به ارزش هزار و 106 میلیارد ریال در گمرکات استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پنج درصد کاهش یافته اما از نظر ارزش بیش از 80 درصد رشد داشته که نشان دهنده جهت صحیح مبارزه با قاچاق کالا یعنی برخورد با پرونده های سنگین و دانه درشت ها و باند های سازمان یافته قاچاق است.

وی اظهار داشت: در سال 85 طرح پنجره واحد گمرکی به صورت فیزیکی در گمرک راه آهن مشهد به اجرا در آمد و ارایه تمام خدمات مورد نیاز در زیر یک سقف انجام گرفت اما با اجرایی شدن پروژه "G to G" به عنوان بزرگ ترین طرح فناوری کشور در استان خراسان رضوی تا پایان سال، هر بازرگان با یک بار مراجعه می تواند تمام روند صادرات و اخذ مجوزها از سازمان ها و ادارات مختلف را انجام دهد و تمام پرداخت ها نیز در یک نوبت انجام می شود.

عاطفی، با اشاره به کسب مقام نخست در فناوری اطلاعات توسط گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد: در سال جاری برای اولین بار در کشور سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات در گمرک مشهد راه اندازی شد که با اجرای آن امکان تقلب به صفر رسیده است چون هیچ سندی بین هیچ کس رد و بدل نمی شود و تمام روند کار به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دو دستگاه "ایکس - ری موبایل" در گمرکات استان فعال است و تا پایان سال آینده دو دستگاه دیگر به این تعداد افزوده می شود که بررسی دقیق 400 دستگاه کامیون در روز بدون نیازبه باز کردن محموله از ویژگی های این دستگاه ها است.

عاطفی، بیشترین تعداد اظهار نامه های صادراتی را در بین گمرکات کشور مربوط به گمرک مشهد دانست و گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت برای انتقال گمرک مشهد به مکانی مناسب و در راستای سیاست های اصل 44 با توافقی بین ریس گمرک ایران و ریس اتاق بازرگانی؛ طرح انتقال گمرک مشهد به اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی واگذار شد که در حال حاضر مطالعات و جانمایی این طرح با در نظر گرفتن جاده ها، راه آهن و مرزهای خروجی رو به اتمام است.

رئیس گمرک مشهد، با اشاره به ترخیص واگن های قطار شهری مشهد بدون توقف در گمرک اظهار داشت: برای اولین بار در کشور این محموله بدون توقف در گمرک شهید رجایی پس از تخلیه از کشتی به طور مستقیم به مشهد حمل و پروسه تشریفات گمرکی آن قبل از ورود کالا به استان با سرعت بسیار بالایی طی شد به صورتیکه قسمتی از ارزیابی در داخل کشتی و بخشی از آن در محل پروژه قطار شهری مشهد انجام گرفت.

