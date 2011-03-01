معابر شمال غرب پایتخت از بامداد امروز شن پاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی خانجانی افزود: نواحی یک و 9 این منطقه شامل محله های سعادت آباد و فرحزاد و درکه از شب گذشته شاهد بارش برف است که اقدامات لازم برای جلوگیری از انسداد معابر در حال انجام است.

به گفته وی، تردد خودروها در بزرگراههای منطقه مانند چمران، حکیم، نیایش، یادگار امام، شیخ فضل الله نوری و همت بدون مشکلی از جهت وجود برف در معابر در حال انجام است.

خانجانی تصریح کرد: تصریح کرد: 10 دستگاه کامیون، 10 دستگاه گریدر، پنج دستگاه خاور و دو دستگاه لودر به مجموعه تجهیزات مکانیکی منطقه دو تهران برای پاکسازی معابر اضافه شده است.

وی گفت: معابر اطراف اماکن عمومی منطقه همچون مدارس، بیمارستان ها، درمانگاهها و مراکز آموزشی از وجود برف پاکسازی شده و برف تکانی درختان در بوستان ها و معابر منطقه نیز جهت تردد روان شهروندان در حال انجام است.

وی به شارژ مخازن شن و نمک در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: شهروندان می توانند جهت تسریع در پاکسازی معابر فرعی از شن و نمک موجود در این مخازن استفاده کنند.

معاون شهردار منطقه دو تهران به لایروبی تمامی انهار این منطقه از پیش بارش برف و باران در روز گذشته اشاره و تصریح کرد: این مهم سبب شد تا کمترین مشکلات آبگرفتی در معابر شمالغرب تهران وجود داشته باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه دو تهران به قرار داشتن 38 درصد از بزرگراههای پایتخت در این منطقه اشاره کرد و گفت: رسیدگی به مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف و باران در این معابر در اولویت برنامه های این منطقه قرار داشته که به همین دلیل هم اکنون مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.

خانجانی خاطرنشان کرد: لازم است شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل شهری ناشی از بارش برف و باران با شماره تماس 137 تماس گرفته تا نیروهای خدمات شهری منطقه اقدامات لازم را صورت دهند.