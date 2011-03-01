طرح مطالعاتی فاضلاب 13روستای بناب آغاز می شود

ضیاء الله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به نتایج جلسه خود با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: اجرای این طرح محدودیت اعتباری نداشته با تخصیص اعتبار مورد نیاز مقرر شده تا پایان سال 90 پروژه تصفیه خانه فاضلاب بناب مورد بهره برداری قرار گیرد.
اعزازی با اعلام این مطلب افزود: با اجرای این طرح روستاهای نزدیک بناب نیز به شبکه فاضلاب متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: طرح مطالعاتی فاضلاب روستاهای « قُراءپنجگانه خانه برق»،« زوارق» ،«تازه کندِزوارق» ،« سه گانه چلقائی» ،« زاوشت» ، « قره چپق» و « آخوند قشلاق» از توابع شهرستان بناب در سال آتی آغاز و از سال 91 عملیات اجرای این طرح در روستاهای شهرستان بناب آغاز خواهد شد.
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