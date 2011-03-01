طرح مطالعاتی فاضلاب 13روستای بناب آغاز می شود

ضیاء الله اعزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اشاره به نتایج جلسه خود با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: اجرای این طرح محدودیت اعتباری نداشته با تخصیص اعتبار مورد نیاز مقرر شده تا پایان سال 90 پروژه تصفیه خانه فاضلاب بناب مورد بهره برداری قرار گیرد .

اعزازی با اعلام این مطلب افزود: با اجرای این طرح روستاهای نزدیک بناب نیز به شبکه فاضلاب متصل خواهند شد .