داستانهای کوتاه شجاعی به زبان صربی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از زبان فارسی به زبان کرواتی و خط لاتین توسط الویر موسیچ در رایزنی فرهنگی کشورمان در کروواسی ترجمه شده و ویرایش آن به زبان صربی و تغییر خط آن به خط سریلیک توسط آلکساندر دراگویچ انجام شده است.

داستانهای کوتاه سید مهدی شجاعی اولین اثر ادبیات معاصر ایران است که به زبان صربی و با خط سریلیک منتشر می‌شود.



گفتنی است مجموعه داستانهای شجاعی شامل بیست داستان کوتاه از مجموعه‌هایی چون امروز بشریتم، سانتاماریا، غیرقابل چاپ و دو کبوتر، دو پنجره، یک دیوار نیز در آینده به زبان صربی ترجمه و منتشر می‌شود.

"آبی، اما به رنگ غروب" در 184 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه چاپ شده است

