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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

داستانهای کوتاه شجاعی به زبان صربی منتشر شد

داستانهای کوتاه شجاعی به زبان صربی منتشر شد

کتاب داستانهای کوتاه سید مهدی شجاعی به عنوان "آبی، اما به رنگ غروب" از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد به زبان صربی ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از زبان فارسی به زبان کرواتی و خط لاتین توسط الویر موسیچ در رایزنی فرهنگی کشورمان در کروواسی ترجمه شده و ویرایش آن به زبان صربی و تغییر خط آن به خط سریلیک توسط آلکساندر دراگویچ انجام شده است.

داستانهای کوتاه سید مهدی شجاعی اولین اثر ادبیات معاصر ایران است که به زبان صربی و با خط سریلیک منتشر می‌شود.

گفتنی است مجموعه داستانهای شجاعی شامل بیست داستان کوتاه از مجموعه‌هایی چون امروز بشریتم، سانتاماریا، غیرقابل چاپ و دو کبوتر، دو پنجره، یک دیوار نیز در آینده به زبان صربی ترجمه و منتشر می‌شود.

"آبی، اما به رنگ غروب"  در 184 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه چاپ شده است
 

کد مطلب 1264557

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