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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

با حکم وزیر کشور:

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب شد

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب شد

وزیر کشور در حکمی غلامحسن تابش فر را با حفظ سمت به عنوان قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری ها منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار، غلامحسین تابش فر به عنوان قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریها منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای غلامحسین تابش فر

نظر به درایت، تعهد و تجارت موثر جنابعالی در امور عمرانی و بنا به پیشنهاد معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با حفظ سمت به موجب این حکم به عنوان قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریها منصوب می شوید.

پیگیری امور مربوط به مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاریها، تامین منابع مالی پایدار، تمهید و پیش بینی روشها و مکانیسمهای نوین و علمی برای نظارت و ضابطه مند کردن فعالیت عملکرد آنها، توجه ویژه به تقویت نقش دهیاریها در
اداره امور، برنامه ریزی برای توسعه و بسط خدمات دولت الکترونیک تا سطح روستاها، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی از طریق بسط و تجهیز و تقویت سازمان های اتوبوسرانی و قطار شهری از جمله مواردی است که انتظار دارد نسبت به پیگیری و تحقق آن اهتمام فرمائید.

مصطفی محمد نجار
وزیر کشور

کد مطلب 1264558

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