64 هزار انواع مواد محترقه در گرگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ حبیب کربلایی محمد نژاد بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، از اجرای طرح مبارزه با عوامل تهیه و توزیع مواد محترقه در آستانه چهارشنبه آخرسال خبر داد.

وی گفت: در اجرای این طرح مأموران کلانتری 12 پس از یک هفته کار اطلاعاتی و پلیسی موفق به کشف 64 هزار و 610 عدد انواع مواد محترقه شدند.

فرمانده انتظامی گرگان در ادامه افزود: در این عملیات دو نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ محمد نژاد با اشاره به اینکه آموزش آسیب های ناشی از استفاده از مواد محترقه و آتش زا نقش بسیار مهمی در پیشگیری و تصمیم گیری جوانان و نوجوانان دارد از خانواده ها خواست فرزندان خود را از خطرات سوزناک مواد محترقه آگاه کنند.