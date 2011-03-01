اتوبوس بازیافت در مدارس شرق تهران مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک جعفریان قائم مقام شهردار منطقه با اعلام این مطلب گفت: برگزاری کارگاه آموزشی در بوستان‌های سطح منطقه آموزش چهره به چهره بازیافت در محله مستعد مجیدیه به عنوان محله ویژه اجرای ویژه برنامه روز انس با طبیعت و ... از جمله برنامه‌های اداره بازیافت منطقه 8 در طرح استقبال از بهار است.

وی با اشاره به آموزش بازیافت به بانک‌های سطح منطقه افزود: همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار، تمامی بانک‌های سطح محدوده با بازیافت و تفکیک پسماند از مبداء آشنا شدند.

جعفریان در ادامه به افزایش حجم بازیافت زباله در ماه پایانی سال اشاره کرد و گفت: میزان بازیافت پسماند در روزهای پایانی سال به بیش از 35 تن می‌رسد.

وی با تاکید بر مدیریت بر پسماندهای ساختمانی در شرق تهران افزود: با هدف ارایه خدمات مطلوب به شهروندان، مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک صورت می‌پذیرد.