روزانه 250 تن زباله در بابل جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، یدالله افشار مقدم ظهر سه شنبه در جلسه کمیته پسماند شهرستان، با اشاره به تولید روزانه 250 تن زباله در بابل و لزوم ایجاد سیستم جمع آوری، حمل ونقل مکانیزه و امحاء و دفع بهداشتی زباله ها افزود: به جهت حفظ محیط زیست و کاهش خطرات ناشی از دفن غیر بهداشتی زباله، احداث نیروگاه زباله سوز در بابل یک ضرورت است.

وی افزود: مطالعات و مراحل اولیه اجرایی این طرح بااستقبال و حمایت استاندار مازندران و مشارکت سرمایه گذار و همچنین دولت درحال انجام است.

فرمانداربابل با اشاره به محدودیت های زیست محیطی و شرایط اقلیمی منطقه انجیل سی محل دفن زباله بابل و نیزیادآوری بحران دفن زباله های شهری درسالهای گذشته افزود: به منظور حفظ محیط زیست درمنطقه نسبت به نهادینه کردن فرهنگ کاهش تولید زباله ازسوی شهروندان وهمچنین تفکیک وجداسازی زباله های خشک و تر ازمبدأومکانیزه کردن جمع آوری زباله های خانگی ضروری است برنامه ریزی لازم دراین خصوص صورت گیرد.

بابل دومین شهر پرجمعیت مازندران است.