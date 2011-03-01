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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خلعتبری را جریمه کرد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خلعتبری را جریمه کرد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مهاجم ملی پوش تیم ذوب آهن اصفهان را به دلیل تخلف در دیدار برابر صنعت نفت آبادان به 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلعتبری در دیدار تیم ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان که روز 29 بهمن ماه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد پس از تعویض مرتکب تخلفاتی شد که بر این اساس وی به توبیخ کتبی، درج در پرونده و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

خلعتبری در دیدار با صنعت نفت آبادان پس از تعویض با حالت ناراحتی و پرخاشگری به سمت نیمکت دخیره ها رفت و پس از درآوردن پیراهن خود از نشستن بر روی نیمکت خودداری کرد و راهی رختکن شد .

دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان با برتری 6 بر صفر تیم ذوب آهن به پایان رسید  در این دیدار خلعتبری در پیروزی پرگل تیمش سهمی نداشت و تعویض او در نیمه دوم با اعتراض این بازیکن همراه شد.

کد مطلب 1264565

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