هنوز به جایگاه شایسته علمی دست نیافته ایم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالمجید حلمی ظهر سه شنبه، در جمع کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: تمام مشکلات جامعه باید در دانشگاه ها حل شود و دانشجویان باید با نوآوری و خلاقیت در راستای ترقی و پیشرفت کشور تلاش کنند.

وی سازندگی کشور را در سایه وحدت و همدلی همه اقشار جامعه دانست و گفت: در حال حاضر باید بیش از هر زمانی جدیت و تلاش کرده تا کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: همه باید با وحدت، حول ولایت فقیه و قانون اساسی به پیشرفت و تعالی کشور بیاندیشیم.

وی اظهار داشت: دنیای اسلام با الهام از انقلاب اسلامی به پا خواسته و آثار بیداری مسلمانان در تمام جهان دیده می شود.

وی یکی از دلایل عقب ماندگی مسلمانان را تفرقه دانست و گفت: کشور ما توانست در دنیا حکومت اسلامی تشکیل دهد، پس باید قدر این حکومت را دانسته و به دور از اختلافات کوچک و بزرگ که فقط باعث کندی روند پیشرفت و تعالی کشور می شود به آبادانی و سربلندی کشورمان بپردازیم.

در این مراسم از چهار تن از ورزشکاران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مهدی صفائیان عضو تیم ملی کبدی و احسان پیغمبری عضو تیم ملی ووشو، زینب رمضانی عضو تیم ملی تیراندازی و تکتم بیدل عضو تیم ملی جودو که در کاروان ایران به مسابقات گوانگجو حضور داشتند تقدیر شد.