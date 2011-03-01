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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

حلمی:

هنوز به جایگاه شایسته علمی دست نیافته ایم

هنوز به جایگاه شایسته علمی دست نیافته ایم

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با وجود همه پیشرفت ها و اقدامات علمی چند سال گذشته هنوز به جایگاه شایسته ای که مطلوب کشور است دست نیافته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالمجید حلمی ظهر سه شنبه، در جمع کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: تمام مشکلات جامعه باید در دانشگاه ها حل شود و دانشجویان باید با نوآوری و خلاقیت در راستای ترقی و پیشرفت کشور تلاش کنند.

وی سازندگی کشور را در سایه وحدت و همدلی همه اقشار جامعه دانست و گفت: در حال حاضر باید بیش از هر زمانی جدیت و تلاش کرده تا کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: همه باید با وحدت، حول ولایت فقیه و قانون اساسی به پیشرفت و تعالی کشور بیاندیشیم.

وی اظهار داشت: دنیای اسلام با الهام از انقلاب اسلامی به پا خواسته و آثار بیداری مسلمانان در تمام جهان دیده می شود.

وی یکی از دلایل عقب ماندگی مسلمانان را تفرقه دانست و گفت: کشور ما توانست در دنیا حکومت اسلامی تشکیل دهد، پس باید قدر این حکومت را دانسته و به دور از اختلافات کوچک و بزرگ که فقط باعث کندی روند پیشرفت و تعالی کشور می شود به آبادانی و سربلندی کشورمان بپردازیم.

در این مراسم  از چهار تن از ورزشکاران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مهدی صفائیان عضو تیم ملی کبدی و احسان پیغمبری عضو تیم ملی ووشو، زینب رمضانی عضو تیم ملی تیراندازی و تکتم بیدل عضو تیم ملی جودو که در کاروان ایران به مسابقات گوانگجو حضور داشتند تقدیر شد.

کد مطلب 1264566

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