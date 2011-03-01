حضور سفرای کشورهای آمریکای لاتین در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از سفرای کشورهای آمریکای لاتین به دعوت جامعه المصطفی العالمیه و هماهنگی دفتر وزارت امور خارجه در استان قم روز دوشنبه به این استان سفر کردند و ضمن بازدید از برخی موسسات فعال این استان، با حجت الاسلام نظری مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) دیدار و گفتگو کردند.



حجت الاسلام نظری در این دیدار ضمن پاسخگویی به سئوالات سفرای کشورهای آمریکای لاتین، به تشریح شان و منزلت حضرت معصومه(س) پرداخت.



بر اساس این گزارش، دیدار با حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه از دیگر برنامه های سفر یک روزه سفرای کشورهای آمریکای لاتین بود.



ایران کشوری متمدن و پیشرفته است



حجت الاسلام اعرافی در این دیدار خطاب به سفرای کشورهای آمریکای لاتین گفت: ملت ما قرابت بسیار خوبی با کشورهای شما دارد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران همیشه عنایت خاصی به توسعه روابط میان کشور ما و شما داشته اند.



وی جمهوری اسلامی ایران را کشوری متمدن و پیشرفته دانست که به دستاوردهای خوبی رسیده است و در این زمینه اظهار داشت: پیشرفت و توسعه در زمینه های فناوریهای نوین، آموزش و پرورش، بهداشت، صنعت و... از جمله مواردی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران توسعه یافته است.



اعرافی به نقش علمی جامعه المصطفی العالمیه اشاره کرد و یادآور شد: جامعه المصطفی العالمیه به عنوان بزرگترین نهاد علمی بین المللی می تواند کارهای زیادی را در زمینه های علمی انجام دهد.



رئیس جامعه المصطفی العالمیه تاکید کرد: شما به عنوان سفرای کشورهای آمریکای لاتین می توانید از مقامات علمی و استادان خود دعوت کنید تا به ایران سفر کنند و از ظرفیتها و دستاوردهای جامعه المصطفی دیدن کنند.



رشد ایران بی نظیر است



سفیر کوبا در ایران نیز در این دیدار ظرفیتهای جامعه المصطفی العالمیه را گسترده خواند و تاکید کرد: جامعه المصطفی العالمیه مرکز عظیمی است و از همان ابتدا که وارد قم شدم در حال یادگرفتن هستم و بهره های فراوانی از این مرکز برده ام.



وی ادامه داد: ما در سفارتخانه تحقیقات و مطالعات زیادی را در رابطه با ایران انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که ایران در زمینه های گوناگون رشد چشمگیری داشته است و این در منطقه کم نظیر است.



سفیر کوبا در ایران اظهار داشت:‌ یکی از بحثهایی که همیشه بین سفرا مطرح است، بحث تولیدات ایرانی است. ایران بیش از 90 درصد مصارف خود را در داخل تهیه می کند و این دستاورد بزرگی برای این کشور است.



مشابهت‌های انقلاب ایران و نیکاراگوئه



سفیر نیکاراگوئه هم گفت: بنده در چند ساعتی که در جامعه المصطفی العالمیه حضور پیدا کردم، درسهای زیادی گرفته ام و این مکان برای بنده واقعا به عنوان یک مدرسه بود.



وی در ادامه با اشاره به مشابهت های ایران و نیکاراگوئه تصریح کرد: بین انقلاب ایران و نیکاراگوئه مشابهت زمانی وجود دارد و آن این است که هر دو در یک سال اتفاق افتاد. همچنین هر دو انقلاب مردمی نیز بوده است.



سفیر نیکاراگوئه خطاب به حجت الاسلام اعرافی گفت: شما تعریف بسیار خوبی از اسلام ایرانی داشتید و این برای بنده بسیار جالب بوده است.



تاکید بر گسترش روابط بین ایران و بولیوی



سفیر بولیوی نیز در این دیدار تصریح کرد: به نظر بنده یکی از نکات مهمی که می توان بر روی آن بحث و سرمایه گذاری کرد، آشنایی با فرهنگ، زبان و مردم دو کشور است.



وی بیان داشت: ما خیلی علاقه مندیم که روابط فرهنگی، اقتصادی و آموزشی بین دو کشور رونق پیدا کند و بالا برود.



انعقاد 300 قرارداد بین ایران و ونزوئلا



مسئول بخش سیاسی سفارت ونزوئلا نیز گفت: ما با ایران تا به حال نزدیک به 300 قرارداد بسته ایم که بیشتر آن در زمینه آموزش عالی بوده است.



وی تصریح کرد: ما به عنوان سفیر در ایران مأمور این هستیم که دوستی و برادری بین دو کشور را در ایران تقویت کنیم و روابطمان را افزایش دهیم.



رئیس دفتر وزارت امور خارجه در استان قم نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم شناساندن ظرفیتها و پتانسیلهای استان قم به سفرای کشورهای خارجی و مردم جهان اظهار داشت: کسانی می توانند جمهوری اسلامی ایران را به درستی بشناسند که توانسته باشند شناختی از قم داشته باشند.



حمید مکارم شیرازی تاکید کرد: اگر بسیاری از تحلیلگران دنیا تحلیل اشتباهی از جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهند، به این دلیل است که شناخت درستی از فرهنگ و مردم ایران و قم ندارند.



وی جامعه المصطفی العالمیه را یکی از ظرفیتهای مناسب بین المللی در قم دانست و تاکید کرد: شناخت از این نهاد علمی بزرگ با یک بازدید یک روزه صورت نمی گیرد و امیدواریم در آینده زمینه شناخت بیشتر و بهتر از این نهاد بین المللی برای سفرای کشورهای مختلف و مردم جهان فراهم شود.



مکارم شیرازی در پایان اظهار داشت: شما می توانید دانشجویان خود را برای شناخت بیشتر از جمهوری اسلامی ایران، اسلام و فرهنگ و مردم جمهوری اسلامی به این کشور اعزام کنید و ما از آنها استقبال می کنیم.

