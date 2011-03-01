سال آینده قیمت بلیط اتوبوس و مترو افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ارشادمنش با بیان اینکه در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت و انرژی نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها 15 درصد در کلان‌شهرها و 20 درصد در غیر کلانشهر‌ها افزایش یافته است گفت: با توجه به اصلاح قیمتی که نسبت به سوخت در ماههای گذشته صورت گرفته است نیازی به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی در سال آینده وجود ندارد.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: با همکاری شهرداران کلان شهرها مصوب شد تا پایان سال نیز افزایش قیمت در حمل و نقل عمومی نداشته باشند.

معاون عمرانی وزیر کشور اظهار داشت: دولت در غالب بسته‌های حمایتی که پیش‌بینی کرده است تا کنون بخشی از یارانه‌ بلیت اتوبوس و مترو را پرداخت کرده و مابقی آن نیز ظرف چند روز آینده به شهرداری‌های سراسر کشور پرداخت می‌شود.

ارشادمنش گفت: نیازی به افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال آینده وجود ندارد و امید است که در سال آینده یارانه‌ بلیت اتوبوس و مترو به موقع پرداخت شود.