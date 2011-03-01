25 هزار اصله نهال بین شهروندان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس صمدیان معاون امورشهری و فضای سبز منطقه 10 با بیان اهداف اجرای برنامه روز درختکاری گفت : همزمان با روز درختکاری و به منظور افزایش سرانه فضای سبز ، ترغیب شهروندان به نگهداری گیاهان ، جلب مشارکت های مردمی همچنین زیبایی محیط پیرامون و ایجاد عزم عمومی برای توسعه فضای سبز 25000 اصله نهال به علاوه دو هزار کیسه کود کمپوست آلی به صورت رایگان بین شهروندان توزیع می شود .

صمدیان با اشاره به اینکه درختانی که در این ایستگاهها توزیع می شوند درختان مرغوبی است، اظهار داشت: آشنا نبودن برخی از افراد با نحوه کاشت و نگهداری از درختان از مهمترین دلایل عدم ماندگاری این درختان است که برای رفع این مشکل سعی کرده ایم در هر ایستگاهی که نهال توزیع می کنیم، آموزش های لازم، بروشور و کتابچه های مربوط به نحوه کاشت نهال را نیز در اختیار مردم قرار دهیم.

وی گفت: مردم همکاری خوبی در زمینه درختکاری انجام می دهند و ما انتظار داریم طرز کاشتن را نیز رعایت کنند و هر نهالی که تحویل می گیرند زودتر غرس کنند.اگر هموطنان ما در کاشت و نگهداری از درختان دقت کنند، ما می توانیم این نوید را به مردم بدهیم که سرانه فضای سبز منطقه به طور چشمگیری افزایش یابد.

معاون امور شهری و فضای سبز از توزیع نهال ها در بوستانهای سطح منطقه خبر داد و تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده در هر ناحیه 2 بوستان انتخاب شده و قرار است کارشناسان آقا و خانم ضمن توزیع نهال پاسخگوی شهروندان در زمینه نگهداری گل و گیاه باشند همچنین از علاقمندان به شرکت در کلاس های آموزشی ثبت نام به عمل می آید .

صمدیان در پایان با بیان فعالیت اداره فضای سبز منطقه در مدارس خاطر نشان کرد: درختکاری نیاز به فرهنگ سازی دارد و این فرهنگ سازی را می توان از دانش آموزان و قشر نوجوان آغاز کرد به همین دلیل و به منظور حفظ و صیانت از این موهبت الهی نحوه کاشت و نگهداری از درختان در 10 مدرسه به دانش آموزان آموزش داده می شود.