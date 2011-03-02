  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۴

کشاورز در گفتگو با مهر:

آثار منتخب نمایشگاه مد و لباس اسلامی - ایرانی منتشر می شود

سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آثار منتخب و برگزیده هیئت داوران در ژورنال مد و لباس اسلامی - ایرانی به نام هنرمند و شناسنامه اثر پس از برگزاری نمایشگاه به چاپ می رسد.

عیسی کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه فرصتی است برای فعالان حوزه طراحی و مد و لباس تا دستاوردهای خود را در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.

نمایشگاه مد و لباس اسلامی صبح روز شنبه 14 اسفند در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می شود.

وی درباره نحوه انتخاب آثار برتر برای شرکت در نمایشگاه افزود: طرحهای فراوانی بر اساس فراخوان به دبیرخانه نمایشگاه رسیده است و داوران با کارشناسیهای دقیق 50 اثر برتر را برای نمایش و رونمایی در نمایشگاه امسال انتخاب کرده اند که از صاحبان آثار برتر و برگزیدگان علمی در مراسم اختتاحیه نمایشگاه تقدیر می شود.

سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس در پاسخ به سئوالی درباره اهمیت ارتباط و تعامل با طراحان مد و لباس دیگر کشورهای مسلمان تصریح کرد: بررسی هنجارهای پوشش و فرهنگ سازی در کشورهای مسلمان نیازمند فعالیتهای نظری وعلمی بسیاری است و اقدامات عملی در کشور ما نیز باید منطبق بر معیارهای ملی - اسلامی است.

کشاورز با اشاره به نحوه برپایی قسمتهای مختلف نمایشگاه و نشست تخصصی مد و لباس اسلامی - ایرانی گفت: علاوه بر نمایش مدلهای برتر و معرفی طراحان و موسسه ها وصاحبان آثار در حوزه مد ولباس، در این برنامه هرروز صبح و بعد از ظهر پانلهای سخنرانی، نشستهای علمی و پژوهشی برگزاری کارگاه آموزشی و معرفی کتاب و مقالات برتر در زمینه طراحی و مد لباس برگزار می شود.

