دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند گفت: در کتاب خود با عنوان "رئالیسم اخلاقی به مثابه دکترینی اخلاقی" به طور مبسوط و مفصل این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام که انشقاقی اساسی میان موضوعات فرااخلاقی و مسائل اساسی و قائم به ذات اخلاقی وجود ندارد.

وی یادآور شد: در عوض، تقسیم و انشقاق در بین موضوعات خیلی انتزاعی و مسائل عینی و واقعی اخلاق وجود دارد. به خاطر ماهیت بسیار انتزاعی فرااخلاق، این موضوعات در زندگی روزمره کمتر بحث می‌شود و از همین حیث کمتر نیز محل چالش و منازعه قرار می‌گیرد.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" در ادامه تأکید کرد: به رغم این موضوع، برخی مباحث و مسائل مطرح در حوزه فرااخلاق به طور ثابت در زندگی روزمره حضور و ایفای نقش می‌کنند.

استاد حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج تصریح کرد: به عنوان مثال مستقل بودن اصول اخلاقی از ذهن، موضوعی انتزاعی است که گاهی اوقات در کانون مباحثات و مناظرات سیاسی و گفتمانهای سیاسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: برخی غربی‌ها و اندیشمندان غربی معتقد هستند که آزادی فردی و برابری و حق تعیین سرنوشت قابل اطلاق و کاربست به کشورهایی که استقبال چندانی از آنها نمی‌کنند نیست.

مؤلف "رئالیسم اخلاقی به مثابه دکترینی اخلاقی" تأکید کرد: چنین دیدگاهی نوعی از واقعگرایی اخلاقی به شمار می‌رود. با استناد به این موضوع، الزام‌آور بودن بیشتر ارزشهای اخلاق سیاسی ممکن است مستقل از پذیرش عمومی از آن ارزشها باشد.

وی تأکید کرد: البته این موضوع خیلی زشت است که حاکمان به اخلاقی متصف باشند که مورد پذیرش عمومی و عامه مردم نباشد.