کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان کرمانشاه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،عبدالمجید واحدی معاون برنامه ریزی استانداری در این جلسه بر فراهم ساختن بسترها و زمینه های لازم برای امر سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.

وی با اشاره به تدوین کتاب رهنمای سرمایه گذاری در استان افزود: این کتاب به منظور تسریع و تسیهل در امر سرمایه گذاری در استان تدوین شده و تمامی فرآیندها و موضوعات ضروری و مورد نیاز جهت رشد و توسعه سرمایه گذاری درآن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

واحدی خاطر نشان کرد: تماتی دستگاه ها موظف به اجرای برنامه ها و استراتژی های تدوین شده در امر سرمایه گذاری هستند وهر دستگاه و اداره ای که در جهت اجرای برنامه های لحاظ شده تلاش ویژه ای نداشته باشد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه کارشناسان و مجریان موضوع سرمایه گذاری در استان باید نسبت به شیوه آئین نامه ها و برنامه های لحاظ شده در توسعة سرمایه گذاری استان آشنایی کاملی داشته باشند، افزود: جریان تسهیل، روان سازی و فراهم ساختن بسترهای لازم یکی از اهرم های مهم و کارساز برای رشد و توسعه سرمایه گذاری است لذا با تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری قصد داریم که به روند توسعه امر سرمایه گذاری در استان بیش از پیش توجه و جدیت داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه ادامه داد: دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان موظف به پیگیری درخواست ها و حل مشکلات بخش سرمایه گذاری استان است وهرکجا مشاهده کرد که اقدامات مناسبی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری توسط دستگاهی صورت نگرفته باید با قاطعیت ورود پیدا کند.

واحدی تصریح کرد: استان در تمامی زمینه ها مانند گردشگری، کشاورزی و صنعت،عمران، حمل و نقل، تجارت دارای پتانسیل و ظرفیت خاص است، لذا توجه به رشد و توسعه سرمایه گذاری در استان منجر به فعلیت در آوردن این پتانسیل ها دراستان خواهد شد.

در ادامه این جلسه کلیات، بخش نامه ها و کتاب تدوین شده راهنمای سرمایه گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که تمامی دستگاه ها و ادارات نهایت تلاش و جدیت خود را جهت تسهیل و روان سازی در امر سرمایه گذاری در استان بکار گیرند.

در این کتاب که در 300 نسخه چاپ شده، مراحل صدور مجوزهای لازم سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی استان شامل آموزش و پرورش، سازمان بازرگانی، تربیت بدنی، حمل و نقل و پایانه ها، صنایع، کار و امور اجتماعی، میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، مسکن و شهرسازی، برق، آب، گاز، راه و ترابری، ثبت اسناد و املاک، ارشاد اسلامی، گمرک، پخش فرآورده های نفتی، شرکت شهرک های صنعتی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی آمده است.