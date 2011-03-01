به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با انتقاد از نگاهی که امور فرهنگی دانشگاه‌ها را به عنوان یک امر فوق برنامه می‌داند، گفت: معتقدیم بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها در حال حاضر بسیار کم است و کفاف لازم را نمی‌دهد بنابراین خواسته‌مان از مجلس و کمیسیون‌ها این است که دانشگاه‌ها را جزو دستگاه‌های فرهنگی کشور محسوب کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: تا آغاز فعالیت دولت نهم بسیاری از دشمنان مخصوصا ایالت متحده در دانشگاه‌ها سرمایه گذاری جدی کرده‌اند. فرض دشمنان این بود که از طریق دانشجویان بتوانند نظام را به استحاله بکشند و تمامی این آسیب‌ها، دولتمردان را به این نتیجه رساند که به تحول فرهنگی دانشگاه‌ها توجه بیشتری شود.

وی با یادآوری تدوین برنامه دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسلامی از سال 85 گفت: دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسلامی در دوره دولت نهم تبدیل به سند تحول فرهنگی در نظام آموزش عالی کشور شد. در دوره دولت دهم نیز 42 دانشگاه دارای معاونت مستقل فرهنگی شدند که امیدواریم سایر دانشگاه‌ها نیز به زودی به این شبکه بپیوندند.

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به فعالیت تنها 30 درصد از دانشجویان در مسائل فرهنگی خاطرنشان کرد: این تعداد دانشجویان بسیار کم هستند و ما باید برنامه‌های فراگیری تعریف کنیم تا بقیه دانشجویان نیز تحت پوشش قرار گیرند.