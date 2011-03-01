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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

تقویت و ارتقای ساختار دفاتر امور بانوان شهرستانها در دستور کار وزارت کشور

تقویت و ارتقای ساختار دفاتر امور بانوان شهرستانها در دستور کار وزارت کشور

مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت کشور اهم برنامه ها و طرحهای دفتر امور بانوان وزارت کشور را در راستای تقویت نهاد خانواده دانست و گفت: تقویت و ارتقای ساختار دفاتر امور بانوان شهرستانها در دستور کار دفتر امور بانوان وزارت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عباسی در سومین نشست مشاورین دستگاههای اجرایی و مدیران کل امور بانوان استانهای کشور با اشاره به اینکه توجه به این بعد از اجتماع ضرورت و نیاز اصلی کشور است اظهار داشت: برنامه های دفتر امور بانوان وزارت کشور در زمینه ارج گذاری به منزلت زن و تقویت نهاد خانواده است.

وی خواستار تخصیص بودجه و تعیین اعتبار به منظور اجرای برنامه های مربوط به امور زنان و خانواده در استانها شد و تصریح کرد: تقویت و ارتقاء ساختار دفاتر امور بانوان شهرستانها در دستور کار دفتر امور بانوان وزارت کشور قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت کشور گفت: اهم برنامه ها و طرحهای این دفتر در راستای رشد، تقویت و تعویق نهاد خانواده است.

کد مطلب 1264580

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