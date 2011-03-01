تبریزیها سال آینده با هزار دستگاه دوچرخه رکاب می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: امسال 100 دستگاه دوچرخه بصورت رایگان در مسیر میدان ساعت تا دانشگاه تبریز در اختیار شهروندان قرار می گیردو در سال آینده نیز 900 دستگاه دوچرخه دیگر در 10 ایستگاه بصورت رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

نوین افزود: در راستای اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها باید بسترهای لازم برای کاهش و بهبود وضعیت ترافیک و نیز کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا فراهم شود و در این راستا ایجاد و توسعه خطوط دوچرخه در نقاط مختلف شهر و در کنار آن ترغیب شهروندان برای استفاده از این وسیله نقلیه پاک در کنار تلاش برای توسعه و افزایش سرانه فضای سبز شهری در دستور کار شهرداری تبریز قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال 150 میلیارد ریال پروژه توسعه و احداث فضای سبز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، گفت: در ادامه افتتاح های پی در پی طرح ها و پروژه های عمرانی خدماتی متعدد که از ابتدای سال جاری و به مناسبت های مختلف در دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفته است، همزمان با روز درختکاری فاز اول پارک کوهستان تبریز موسوم به بهشت عدن در بالادست اتوبان شهید کسایی با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال و در فضایی به وسعت 150 هکتار و طرح توسعه ائل گولی به وسعت 220 هکتار به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح این پارک ها سرانه فضای سبز موجود شهر تبریز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

شهردار تبریز با بیان اینکه بیش از 800 میلیارد ریال پروژه عمرانی در بهمن ماه امسال افتتاح و عملیات اجرایی 10 هزار میلیارد ریال پروژه مشارکتی نیز در شهر تبریز آغاز شد، از کلنگ زنی موزه حیات وحش با مشارکت سازمان محیط زیست در سال آینده توسط شهرداری تبریز خبر داد.