به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد در مراسم تجلیل از خادمین کتاب با بیان اینکه دولت از ابتدای امسال یک رویکرد جدی در بحث تعمیق فرهنگ‌ها و نیز اهتمام به فتح قله‌های علمی داشته است افزود: با این رویکرد، بسترهای لازم برای توسعه علمی کشور فراهم شده است.



وی از اختصاص 170 تا 200 میلیارد تومان به استان‌ها در رابطه با مقولات مختلف فرهنگی خبر داد و افزود: اختصاص این اعتبار به استان بر اساس میزان جمعیت آن استان صورت می‌گیرد که در این راستا 25 میلیارد تومان به صورت سالانه به استان زنجان اختصاص می‌یابد.



رئوفی‌نژاد از تشکیل ستاد راهبردی فرهنگی در استان به عنوان اقدامی مؤثر برای رفع موازی‌کاری و مقابله‌کاری در امور فرهنگی یاد کرد و افزود: در این ستاد، همه وظایف دستگاه‌ها و میزان اعتباراتی که باید در بحث فرهنگی هزینه شود، به صورت شفاف تعیین می گردد.



استاندار زنجان با تأکید بر اینکه در بحث فرهنگی باید از پرداختن به اقدامات سطحی خودداری شود، اظهار کرد: کار فرهنگی یک مقوله هزینه‌بر است و در دراز مدت به نتیجه می‌رسد که برای دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه باید نقاط آسیب‌پذیر برنامه‌های فرهنگی مدیریت و ارزیابی شود.



رئوفی نژاد با اشاره به اینکه بحث کتاب و کتابخوانی نقش بسیار برجسته‌ای در همه مجموعه فعالیت‌های فرهنگی دارد افزود: بحث کتاب از جمله نقاط ثقل کارهای فرهنگی است، به همین خاطر عملکرد نهاد کتابخانه‌های استان تا به امروز به لحاظ کمی و کیفی رضایت‌بخش نیست که باید با تصمیمات جدید در این راستا، کیفیت کار را در این زمینه بالا برد.

