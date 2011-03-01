خشکسالی گلستان در 40 سال گذشته بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد زمان عرب عامری بعد از ظهر سه شنبه افزود: بخش کشاورزی بدلیل اهمیت استراتژیکی ونقش محوری در تامین امنیت غذایی، تامین اشتغال مولد و پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع وابسته نقش بسزایی را در رونق اقتصادی کشور ایفا می کند.



عرب عامری افزود : یکی از روشهای مهمی که قطعا می تواند تولیدکنندگان بخش کشاورزی را یاری دهد تا از آبهای سطحی و زیرزمینی بصورت بهینه و با شرایط بهتری استفاده کننده بحث اجرای آبیاری تحت فشار خواهد بود.

وی اظهار داشت: این طرح می تواند راندمان افزایش آب را بین 70-50 درصد ارتقاء بخشد و از همه مهمتر آن که مدیریت آبیاری مزارع در دست کشاورز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار باران قطره ای مبلغ 135 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی درنظر گرفته شده و مبلغ 170 میلیارد ریال نیز بصورت تسهیلات بانکی با بهره کم پیش بینی شده است.

مدیرآب و خاک جهادکشاورزی گلستان افزود: در مجموع 300 میلیارد ریال برای توسعه آبیاری تحت فشار تاکنون فراهم شده که ما به کشاورزان عزیز استان توصیه می کنیم از موقعیت ایجاد شده نهایت بهره برداری را بعمل آورند و در اولین فرصت به نزدیکترین مراکز خدمات ترویجی جهادکشاورزی محل زندگی خودشان برای اجرای طرح مراجعه کنند.