بازگشت التهاب به بازار سکه/ لزوم مداخله و پاسخگویی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، هر روز با افزایش و رکورد جدیدی مواجه می شود و گویا قیمتها برای پیشی گرفتن از یکدیگر مسابقه ای را ترتیب داده اند.

قیمت سکه ساعتی شد

علاوه بر افزایش قیمتها، بازار سکه هر لحظه نوسانی را تجربه می کند، به نحوی که قیمت در هر ساعت رقمی را نشان می دهد، این در حالی است که فعالان بازار سکه و طلا قیمت سکه ها در بازار را حبابی عنوان می کنند.

هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بازار سکه ایام پرالتهابی را می گذراند، اما امسال این تلاطم بیشتر خود را نشان داده است و لزوم برقراری یک تعادل در بازار بیش از گذشته خود را نشان می دهد.

با وجود اینکه بانک مرکزی اطلاعیه هایی را مبنی بر حراج شمش طلا از طریق بانک کارگشایی و عرضه سکه یک گرمی علاوه بر بانک صادرات و ملت در بانک ملی را در دستور کار قرار داده است، اما لزوم افزایش حراج روزانه سکه ها و عرضه بخشی از 5 میلیون قطعه سکه ای که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، ضروری به نظر می رسد.

لزوم مداخله بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که 5 میلیون قطعه سکه در بانک مرکزی ضرب شده و در زمان نیاز آن را وارد بازار خواهد کرد، در عین حال مسئولان این بانک عنوان کرده اند که تنها بخشی از این سکه های ضرب و آماده شده وارد بازار شده است.

علاوه بر آن عرضه ها و حراج سکه های گرمی در بانک کارگشایی می تواند راهگشای فروکش کردن التهاب بازار سکه باشد، بازاری که قیمتها در آن لحظه ای و به دلخواه تعیین می شود.

این در حالی است که فعالان بازار مطرح می کنند گرچه قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته است اما قیمت طلا و سکه در بازار داخلی مطابق قیمتها در بازار داخلی نیست.

لازم به ذکر است که امروز قیمت سکه طرح قدیم در بازار 460 هزار تومان، طرح جدید 400 هزار تومان، نیم سکه 200 هزار تومان و ربع سکه 110 هزار تومان است.