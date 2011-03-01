تاخیر در پروژه اتوبان یادگاره امام (ره) به دلیل حجم وسیع معارضات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مازیار حسینی در حاشیه جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد : کانال انتقال آب غلغلی در این بزرگراه یکی از معارضات بوده که برطرف کردن آنها کار سختی بود البته شاید پیشرفت فیزیکی این پروژه بالا نباشد اما به اقدامات گسترده و قابل قبولی برای به سامان رساندن این معارضات انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در بزرگراه یادگار امام (ره)، اولویت خود را بر ترددهای شرقی - غربی گذاشتیم در خصوص احداث سومین تقاطع این بزرگراه نیز گفت: تا زمانی که تقاطع دامپزشکی در این بزرگراه زیربار نرود، امکان دست زدن به تقاطع هاشمی وجود ندارد.

حسینی با بیان اینکه تاکید شهردار تهران و معاونت فنی وعمرانی ساماندهی پروژه های به تعویق افتاده است گفت: بزرگراه یادگار امام (ره)، امام علی(ع) و صیادشیرازی از جمله مهمترین این پروژه ها هستند که خوشبختانه اولین افتتاح شهرداری در سال 90 مربوط به صیادشیرازی خواهد بود که تاکنون پیشرفت و سرعت خوبی داشته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: 25 مهرماه امسال آخرین معارض این پروژه در محدوده پل شیخ صفی برطرف شد که بلافاصله قول دادیم پروژه شیخ صفی تا پایان دی ماه انجام شود که این اتفاق نیز افتاد و نهایتا صادشیرازی تا فروردین 90 به سپاه متصل می شود.

وی در ادامه با اشاره به تصویب بودجه عمرانی سال 90 شهرداری در شورای شهر تهران گفت: دوستان نظراتی دارند که ما نیز همیشه سعی می کنیم نظر شورا را ملاک قرار دهیم اما بعضی از مباحث نیاز به اطلاع رسانی و در جریان جزییات قرار گرفتن دارد.

حسینی افزود: دوستان در شورای شهر همراهی خوبی داشته اند در مجموع سپاسگذاریم اما برخی پروژه های بزرگراهی به دلیل حجم وسیع معارضان ملکی و تاسیساتی با وقفه هایی همراه بوده است .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که عنوان داشت اظهارات نایب رئیس شورای شهر تهران در خصوص برخی پروژه ها را چقدر قبول دارید بیان داشت: دوستان نظراتشان قابل احترام است اما این نظرات بسیار محدود بوده و عمده صحبتها نیز به یک پروژه محدود می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: در سال گذشته 18 کیلومتر بزرگراه تحویل شد، قرار بود در سال 89 نیز 30 کیلومتر تحویل شود که تاکنون 48 کیلومتر تحویل شده است.

وی ادامه داد: قاعدتا دوستان آنجایی را که احساس می کنند مشکل وجود دارد مورد تاکید قرار می دهند اما این دال بر این نیست که در قسمت های دیگر اتفاقی انجام نشده، این را از خودشان هم بپرسید قبول دارند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا اعتبارات برخی پروژه ها به پروژه های دیگر تعلق یافته است گفت: قانونا اینگونه نمی تواند باشد، هر پروژه ای روال خاص خود را دارد و حداکثر اجازه جابه جایی اعتبارات به میزان 10 درصد است، پس قانونا نمِ تواند این اتفاق رخ دهد.