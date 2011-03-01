صالحی با وزیر خارجه هلند دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس بین المللی خلع سلاح به سوئیس سفر کرده است امروز در حاشیه این اجلاس با همتای هلندی اش دیدار کرد.

این دیدار به درخواست طرف هلندی انجام شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.