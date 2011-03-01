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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-19/

صالحی با وزیر خارجه هلند دیدار کرد

صالحی با وزیر خارجه هلند دیدار کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه هلند به درخواست طرف هلندی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس بین المللی خلع سلاح به سوئیس سفر کرده است امروز در حاشیه این اجلاس با همتای هلندی اش دیدار کرد.

این دیدار به درخواست طرف هلندی انجام شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1264594

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