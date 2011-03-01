همایش صنایع فراساحل در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورداری ایران با قرار گرفتن در میان دو قطب بزرگ انرژی و وجود میادین مشترک دریایی، لازم است زمینه ای را فراهم آورد تا شرکتهای طراحی، مهندسی و پیمانکاری بیشتری در حوزه صنایع فراساحل تشکیل و توسعه یابند.



از این رو چهارمین همایش ملـی صـنایع فراسـاحل با حضـور فعـال کارشناسـان و مدیران حرفه ای از بخشهای سیاستگذاری، کارفرمایی، شرکتهای طراحی و مهندسی، پیمانکاران، سازندگان تاسیسات و تجهیزات و اساتید دانشگاهی برگزار خواهد شد.



هدف از برگزاری این همایش آشـنایی با فناوریهـای نـو و تحقیقات در پروژه های فراسـاحل، ارتقـا دانش فنـی شرکتهـای طراحـی و مهندسـی ایرانـی در پروژه هـای فراسـاحل، آشنایی با تجهیزات و فرآیند ساخت و نصب پروژه های فراسـاحل و معرفـی روشهـای نــوین در تعمـیر و نگهـداری ماشـین آلات، سـکوها و سـازه های فراسـاحل است.



این همایش در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.