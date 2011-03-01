همایش صنایع فراساحل در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورداری ایران با قرار گرفتن در میان دو قطب بزرگ انرژی و وجود میادین مشترک دریایی، لازم است زمینه ای را فراهم آورد تا شرکتهای طراحی، مهندسی و پیمانکاری بیشتری در حوزه صنایع فراساحل تشکیل و توسعه یابند.
از این رو چهارمین همایش ملـی صـنایع فراسـاحل با حضـور فعـال کارشناسـان و مدیران حرفه ای از بخشهای سیاستگذاری، کارفرمایی، شرکتهای طراحی و مهندسی، پیمانکاران، سازندگان تاسیسات و تجهیزات و اساتید دانشگاهی برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این همایش آشـنایی با فناوریهـای نـو و تحقیقات در پروژه های فراسـاحل، ارتقـا دانش فنـی شرکتهـای طراحـی و مهندسـی ایرانـی در پروژه هـای فراسـاحل، آشنایی با تجهیزات و فرآیند ساخت و نصب پروژه های فراسـاحل و معرفـی روشهـای نــوین در تعمـیر و نگهـداری ماشـین آلات، سـکوها و سـازه های فراسـاحل است.
این همایش در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
چهارمین همایش ملی صنایع فراساحل با محوریت تقویت توان مهندسی اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخورداری ایران با قرار گرفتن در میان دو قطب بزرگ انرژی و وجود میادین مشترک دریایی، لازم است زمینه ای را فراهم آورد تا شرکتهای طراحی، مهندسی و پیمانکاری بیشتری در حوزه صنایع فراساحل تشکیل و توسعه یابند.
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