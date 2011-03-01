حسین برکتی دبیر جایزه ادبی "داستان کوتاه کوتاه انقلاب"با اشاره به اینکه جشنواره به همت فرهنگسرای خاوران و کانون داستان نیم‌دایره برگزار می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: پس از اعلام فراخوان جشنواره، بیش از 250 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه رسید که نتیجه داوری‌ها تا پنج‌شنبه 12 اسفند معرفی و جوایز برگزیدگان در اختتامیه‌ای که روز شنبه برگزار خواهد شد، اهدا می‌شود.

دبیر جایزه "داستان کوتاه کوتاه انقلاب" ادامه داد: در این مراسم بنیامین اثباتی در حوزه ادبیات مینیمال و مهدی مشهور درباره تمایز ادبیات داستانی دفاع مقدس و ادبیات انقلاب سخنرانی خواهند داشت همچنین کتاب‌های برتری که در حوزه ادبیات انقلاب به ویژه تازه‌های نشر در سال‌های اخیر منتشر شده‌اند، معرفی خواهند شد.

برکتی در پایان اشاره کرد: از دیگر برنامه‌های مراسم که از ساعت 15 تا 18 برگزار می‌شود، داستان‌خوانی برگزیدگان است. پس از بسته شدن پرونده برپایی نخستین دوره جشنواره در تلاش خواهیم بود که کتابی از آثار برگزیده دوره نخست منتشر کنیم.