  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

همزمان با بارش برف /

عملیات برف روبی در شمال تهران انجام شد

عملیات برف روبی در شمال تهران انجام شد

همزمان با بارش برف در ساعات اولیه صبح سه شنبه به منظور خدمات رسانی به موقع و پاکسازی سریع، تجهیزات و ماشین آلات برف روبی کلیه معابر اصلی در شمال تهران را آماده عبور و مرور شهروندان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری این منطقه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت : اداره برف روبی و کنترل معابر شهرداری منطقه یک با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان بارش برف در شمال تهران با تجهیزات و ماشین آلات برف روبی به حالت آماده باش کامل است.

وی افزود : این اداره با بیش از 300 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین ، شن مخصوص ،محلول مخصوص ضد یخ و 500 نیروی انسانی آماده خدمت رسانی در هنگام بارش های این ایام است.
 
معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک اعلام کرد: برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از مشکلات ناشی بارش ها در ایام پایان سال  تمام نیروها و امکانات شهرداری آماده باش کامل هستند.
 
نوربخش همچنین از  آماده باش 13 سایت به منظور پخش شن مخصوص و محلول ضد یخ در سطح منطقه خبر داد و تصریح کرد : در هر ناحیه یک سایت ثابت و چند سایت سیار در نظر گرفته شده که با توجه به بافت جغرافیایی نواحی و مناطق کوهستانی امکانات متفاوتی را ارائه می کند.
 
معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اشاره به میزان بیشتر بارش در این منطقه نسبت به مناطق دیگر ادامه داد : معابر ، کوچه باغها و شیب های تند منطقه یک در فصل بارندگی ، زحمات و حجم خدمت رسانی را دو چندان می کند که در این زمینه پیش بینی ها و برنامه ریزی های خاص در اداره برفروبی و کنترل معابر انجام شده است . 
 
کد مطلب 1264598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها