عملیات برف روبی در شمال تهران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری این منطقه با اعلام مطلب فوق اظهار داشت : اداره برف روبی و کنترل معابر شهرداری منطقه یک با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان بارش برف در شمال تهران با تجهیزات و ماشین آلات برف روبی به حالت آماده باش کامل است.

وی افزود : این اداره با بیش از 300 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین ، شن مخصوص ،محلول مخصوص ضد یخ و 500 نیروی انسانی آماده خدمت رسانی در هنگام بارش های این ایام است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک اعلام کرد: برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از مشکلات ناشی بارش ها در ایام پایان سال تمام نیروها و امکانات شهرداری آماده باش کامل هستند.

نوربخش همچنین از آماده باش 13 سایت به منظور پخش شن مخصوص و محلول ضد یخ در سطح منطقه خبر داد و تصریح کرد : در هر ناحیه یک سایت ثابت و چند سایت سیار در نظر گرفته شده که با توجه به بافت جغرافیایی نواحی و مناطق کوهستانی امکانات متفاوتی را ارائه می کند.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اشاره به میزان بیشتر بارش در این منطقه نسبت به مناطق دیگر ادامه داد : معابر ، کوچه باغها و شیب های تند منطقه یک در فصل بارندگی ، زحمات و حجم خدمت رسانی را دو چندان می کند که در این زمینه پیش بینی ها و برنامه ریزی های خاص در اداره برفروبی و کنترل معابر انجام شده است .

