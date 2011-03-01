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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۷

دردسر به روزسازی گوگل /

صندوق پست الکترونیک 35 هزار کاربر "جی. میل" حذف شد!

صندوق پست الکترونیک 35 هزار کاربر "جی. میل" حذف شد!

گوگل اظهار داشت که به دلیل یک به روزسازی اخیر، صندوق پست الکترونیک 35 هزار کاربر سرویس "جی. میل"حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول یک به روزسازی گوگل، یکسری مشکلات برای کاربران "جی. میل" ایجاد شد که به گفته کارشناسان بزرگترین موتور جستجوی دنیا، این مشکلات ظرف 12 ساعت آینده حل می شوند.

این به روزسازی که در نرم افزار آرشیوسازی گوگل انجام شده بود موجب شد که صندوق پست الکترونیک 35 هزار کاربر از این سرویس حذف شود.

آمارهای اولیه از آسیب رسیدن به 150 هزار کاربر خبر می داد اما گوگل در پاسخ به این آمارها اظهار داشت که در حال حاضر 200 میلیون اکانت "جی. میل" وجود دارند که در اثر بروز این مشکل تنها حدود 35 هزار اکانت دچار مشکل شده اند.

براساس گزارش زئوس نیوز، "بن ترینور" معاون رئیس بخش مهندسی گوگل از کاربران "جی. میل" عذرخواهی و خاطرنشان کرد که در زمان کوتاهی اطلاعات از دست رفته کاربران را بازیابی خواهد کرد.

کد مطلب 1264599

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