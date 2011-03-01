به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد واعظی در دیدار نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و مسوولان مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان گفت: در ابتدا، بحث تبلیغ در دفتر تبلیغات اسلامی به همان معنای سنتی‌اش مطرح بود، اما در حال حاضر نهادها و سازمان های بسیاری اعزام مبلغ عمومی دارند و بجاست این دفتر در عرصه های تخصص اعزام مبلغ وارد شود.



وی افزود: به این سمت پیش خواهیم رفت که برای هر فضایی، به طور نمونه برای مدارس،کانون‌های اصلاح و تربیت، زندان‌ها و دانشگاه‌ها و ... مبلغ متخصص تربیت و اعزام شود.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به فعالیت های مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان و اعزام طلاب جوان به مدارس افزود: کار با نسل جوان برکات و بازدهی بسیاری دارد و این دفتر آمادگی دارد در صورت نیاز همکاری و تعامل با مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان را گسترش دهد.



وی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه‌ای پنج‌ ساله تا چند ماه آینده به منظور روشن شدن مأموریت‌های دفتر تبلیغات اسلامی افزود: بعد از تدوین این برنامه و تنظیم برنامه‌های دفتر تبلیغات اسلامی تمامی بخش ها به ویژه معاونت فرهنگی تبلیغی در عرصه های مورد نیاز نظام و جامعه حضور پررنگ تری خواهد داشت.



ضرورت تبلیغ دانش آموزی در برنامه تبلیغی طلاب تبیین شود



در ادامه این دیدار نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و مسوول مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان اظهار داشت: نگاهی که به تبلیغ دانش آموزی می‌شود، مناسب نیست و برخی هنوز متوجه اهمیت، اولویت و ضرورت جهت دهی فعالیت تبلیغی طلاب جوان به سمت تبلیغ دانش آموزی نشده‌اند.



حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با اشاره به ویژگی های تبلیغ دانش آموزی افزود: طلاب جوان به دلیل مقتضای سنی، حوصله، جذابیت های گفتاری و بسیاری از خصوصیات‌ها و ویژگی‌ها، قابلیت بیشتری برای تبلیغ در میان دانش آموزان دارند.



وی در ادامه تصریح کرد: مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان فراتر از یک نهاد اعزام به مسأله تبلیغ دانش آموزی نگاه می کند و قائل به ایجاد شبکه تبلیغ دانش آموزی است.



حاج علی اکبری اضافه کرد: برقراری ارتباط های جزئی و ناقص با پیکره آموزش و پرورش اشتباه است؛ به جای این نوع ارتباط، نیازمند نوعی ارتباط سیستمی حوزه و آموزش و پرورش هستیم .



وی خاطرنشان کرد: در تبلیغ دانش آموزی محرم نزدیک به 700 مبلغ با حضور در دبیرستان های سراسر کشور، برنامه های عزاداری، پرسش و پاسخ، مشاوره و سخنرانی را پوشش دادند که باز خورد بسیار خوبی نیز داشت.



نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پایان با اشاره به پشتیبانی و تعامل مناسب دفتر تبلیغات اسلامی از اعزام های انجام شده گفت: با توجه به نیاز تبلیغ در مدارس و محدودیت های مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان انتظار می رود دفتر تبلیغات اسلامی در راستای گسترش فرهنگ دینی در بین دانش آموزان بیش از پیش مساعدت نماید.



در این دیدار همچنین معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با ارائه گزارشی از روند همکاری این دو مجموعه تبلیغی افزود: نیاز حضور روحانیون در مدارس به شدت احساس می شود که مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان در مقطع دبیرستان حضور قابل قبولی داشته است.



حجت الاسلام احمد زادهوش تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی با پشتوانه عظیم آموزشی، پژوهشی و تبلیغی می تواند با شناسایی، جذب و آموزش نیروهای مبلغ ویژه مدارس حمایت همه جانبه ای از این گونه مراکز داشته باشد.



بر پایه این گزارش حجت الاسلام عبدالله اسدی نماینده دفتر تبلیغات اسلامی در ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش نیز در دیدار گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این دفتر در ستاد ارائه کرد.