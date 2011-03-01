ساماندهی ایستگاههای تاکسی در شمال تهران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود ایستگاه سوار و پیاده شدن مسافرین در ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی موجب اختلال در حرکت خودروها و کاهش شدید ظرفیت آن بود که بر اساس مطالعات و بررسی کارشناسان ، با جابجایی محل سوار و پیاده شدن مسافرین و ایجاد ایستگاه مجزا از بزرگراه، تداخل حرکت در محدوده مذکور حذف و ترافیک روان شد .

این گزارش می افزاید: در فاز دوم طرح مذکور ساماندهی ضلع جنوبی بزرگراه شهید بابایی ، با هدف جداسازی ایستگاه تاکسی و نیز جداسازی مسیر تندرو از کندرو انجام می شود.

این گزارش با اشاره به ساماندهی و اصلاح تقاطع خیابان شهید شریفی و شهید اکبری، آورده است : تداخل حرکت و طول صف خودرو در تقاطع مذکور با اصلاح و کانالیزه نمودن حرکت ها و حذف حرکت مشکل ساز مرتفع شد.

با توجه به اقدامات انجام شده در خیابان پاسداران به عنوان خیابان منتخب در طرح استقبال از بهار شایان ذکر است: تقاطع خیابان پاسداران با بلوار شهید دستواره با اصلاح هندسی ، تعریض راستگرد تقاطع تعریض حرکت غرب به شرق تقاطع و دور برگردان غرب به غرب و مناسب سازی مسیرهای تردد عابرین پیاده ، ساماندهی شد.

بر پایه این گزارش همچنین اصلاح ضلع شمال تقاطع مذکور و ساماندهی خطوط تاکسی این محدوده در فاز دوم این طرح انجام می شود.