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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

با اجرای طرح استقبال از بهار/

ساماندهی ایستگاههای تاکسی در شمال تهران انجام شد

با اجرای طرح ساماندهی ایستگاههای تاکسی در ایام خرید نوروزی گره ترافیکی در شمال تهران مرتفع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجود ایستگاه سوار و پیاده شدن مسافرین در ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی موجب اختلال در حرکت خودروها و کاهش شدید ظرفیت آن بود که بر اساس مطالعات و بررسی کارشناسان ، با جابجایی محل سوار و پیاده شدن مسافرین و ایجاد ایستگاه مجزا از بزرگراه، تداخل حرکت در محدوده مذکور حذف و ترافیک روان شد .

این گزارش می افزاید: در فاز دوم طرح مذکور ساماندهی ضلع جنوبی بزرگراه شهید بابایی ، با هدف جداسازی ایستگاه تاکسی و نیز جداسازی مسیر تندرو از کندرو انجام می شود.
 
این گزارش با اشاره به ساماندهی و اصلاح تقاطع خیابان شهید شریفی و شهید اکبری، آورده است : تداخل حرکت و طول صف خودرو در تقاطع مذکور با اصلاح و کانالیزه نمودن حرکت ها و حذف حرکت مشکل ساز مرتفع شد.
 
با توجه به اقدامات انجام شده در خیابان پاسداران به عنوان خیابان منتخب در طرح استقبال از بهار شایان ذکر است: تقاطع خیابان پاسداران با بلوار شهید دستواره با اصلاح هندسی ، تعریض راستگرد تقاطع تعریض حرکت غرب به شرق تقاطع و دور برگردان غرب به غرب و مناسب سازی مسیرهای تردد عابرین پیاده ، ساماندهی شد.
 
بر پایه این گزارش همچنین اصلاح ضلع شمال تقاطع مذکور و ساماندهی خطوط تاکسی این محدوده در فاز دوم این طرح انجام می شود.
کد مطلب 1264603

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